15 августа
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Экономика

Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию

В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории — техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты, говорится в сообщении Центробанка.

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса.

Прогноз

Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что будет с национальной валютой дальше. Рубль будет лихорадить как минимум до конца лета, но до конца года рубль должен укрепиться, надеются экономисты. Текущий курс немного спекулятивный.

Также о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. Рубль ослабел по отношению к доллару на 30% — если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам.

По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика.

Расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику, уверен эксперт.

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