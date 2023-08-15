Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса.
Прогноз
Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.
Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что будет с национальной валютой дальше. Рубль будет лихорадить как минимум до конца лета, но до конца года рубль должен укрепиться, надеются экономисты. Текущий курс немного спекулятивный.
Также о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. Рубль ослабел по отношению к доллару на 30% — если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам.
По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика.
Расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику, уверен эксперт.