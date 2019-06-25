Эксперты подсчитали, сколько стоит крупнейший на Алтае свинокомплекс-банкрот

Крупнейший свинокомплекс в Алтайском крае «Алтаймясопром» готовят к продаже. «Центр независимой экспертизы собственности» из Москвы подсчитал его рыночную стоимость. Она оказалась значительно ниже задолженности предприятия перед основным кредитором.

Рыночная стоимость имущества, находящегося в залоге у госкорпорации развития «ВЭБ», составляет 2,023 млрд рублей. Сюда включены здания, сооружения, земельные участки и движимое имущество.

В собственности ликвидируемого «Алтаймясопрома» объектов на 1,074 млрд рублей, а также 57,8 тыс. голов свиней, которые стоят больше 500 млн рублей.

В документах говорится, что результат оценки будет использован для реализации имущества на торгах. Будет ли комплекс продан единым лотом или для более быстрой реализации его раздробят по частям, пока не известно.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Ключевой кредитор свинокомплекса — «Внешэкономбанк»: из 11 млрд рублей общего долга перед кредиторами «Алтаймясопрома» на это финансовое учреждение приходится 8,49 млрд.

Что происходит на предприятии?

Как уже сообщал altapress.ru, в начале 2019 года стало известно, что арендатором крупнейшего в Алтайском крае свиноводческого комплекса"Алтаймясопром", признанного банкротом, стала фирма «Митпром».

Компания была зарегистрирована 27 апреля 2018 года в поселке Среднесибирском Тальменского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром». Учредителем ее стал Геннадий Никульшин.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Глава Тальменского района рассказал «Интерфакс», что с приходом нового арендатора на предприятии увеличилось поголовье и суточные привесы.