Самому мощному в Алтайском крае свинокомплексу-банкроту нашли арендатора

Арендатором крупнейшего в Алтайском крае свиноводческого комплекса"Алтаймясопром", признанного банкротом , является фирма «Митпром», об этом сообщило агенство «Интерфакс». О фирме и ее единственном учредителе и директоре ничего известно. Но глава Тальменского района, в котором расположен свинокомплекс, утверждает, что на предприятии происходит рост как поголовья, так и привесов.

Растет поголовье

О передаче этого крупнейшего в крае свинокомплекса в аренду «Митпрому» глава Тальменского района Алтайского края Сергей Самсоненко рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь», решение об этом принял конкурсный управляющий «Алтаймясопрома» Антон Сычев. Кроме того, выяснилось, что передача в аренду произошла еще в 2018 году.

Точная дата заключения договора аренды не называется. Известно, что объявления о вакансиях в «Митпроме» появились в конце июня. В ноябре «Митпром» размещал в соцсетях объявление — ему требуются забойщики скота. Фирма обещала официальное трудоустройство, достойную зарплату, бесплатное питание и доставку служебным транспортом.

По данным главы Тальменского района, с момента передачи в аренду предприятие увеличило поголовье на 27% — до 67,1 тыс. голов. Средний вес выращенного животного возрос с 90 до 103 кг.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Темная лошадка

Ключевой кредитор свинокомплекса «Внешэкономбанк»: из 11 млрд. рублей общего долга перед кредиторам долг «Алтаймясопрома» по кредитам этому финансовому учреждению — 8,49 млрд. Но пока неясно, связана ли с ним фирма «Митпром» и ее единственный учредитель Геннадий Никульшин. Известно, что у Никульшина московский ИНН.

По данным ЕГРЮЛ, «Митпром» зарегистрировано 27 апреля 2018 года в п. Среднесибирском Тальменнского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром».

А днем раньше Никульшин зарегистрировал на себя фирму с таким же названием «Митпром» в Москве. Других бизнесов у Никульшина нет. В то же время 10 января 2019 года он зарегистрирован как арбитражный управляющий, но ни одного дела о банкротстве он еще не вел.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Справка

«Алтаймясопром» — крупнейший в крае свинокомлекс, производящий свинину в промышленных объемах. Первая очередь комплекса мощностью около 40 тыс. тонн мяса в живом весе в год стоимостью более 7 млрд руб. введена в 2011 году. Весь проект на 330 тыс. свиней планировалось реализовать в течение пяти лет.