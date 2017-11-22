Работникам "Алтаймясопрома", объявившим забастовку, начали выплачивать зарплату

Владимир Белошапкин, руководитель государственной инспекции труда в Алтайском крае, рассказал, что долг перед 245 работниками составил больше 6 млн рублей.

На предприятии выплачивают деньги за август и сентябрь. В краевом Минсельхозе сообщили, что долг планируют погасить до 30 ноября.

Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.