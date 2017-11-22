Работникам "Алтаймясопрома", объявившим забастовку, начали выплачивать зарплату

Сотрудникам предприятия "Алтаймясопром" начали выплачивать задолженность по зарплате за август и сентябрь, сообщает "Катунь 24". Altapress.ru писал, что 100 работников предприятия 16 ноября объявили забастовку. Сотрудники рассказали, что им не платят зарплату уже три месяца. СУ СКР по Алтайскому краю начал проверку.
Владимир Белошапкин, руководитель государственной инспекции труда в Алтайском крае, рассказал, что долг перед 245 работниками составил больше 6 млн рублей.
На предприятии выплачивают деньги за август и сентябрь. В краевом Минсельхозе сообщили, что долг планируют погасить до 30 ноября.
Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.
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