Работникам "Алтаймясопрома", объявившим забастовку, начали выплачивать зарплату

Сегодня, 12:32.
Жизнь

Сотрудникам предприятия "Алтаймясопром" начали выплачивать задолженность по зарплате за август и сентябрь, сообщает "Катунь 24". Altapress.ru писал, что 100 работников предприятия 16 ноября объявили забастовку. Сотрудники рассказали, что им не платят зарплату уже три месяца. СУ СКР по Алтайскому краю начал проверку.

В Алтайском крае сотрудники свинокомплекса «Алтаймясопром» объявили забастовку.
В Алтайском крае сотрудники свинокомплекса «Алтаймясопром» объявили забастовку. Фото: vesti22.tv.

Владимир Белошапкин, руководитель государственной инспекции труда в Алтайском крае, рассказал, что долг перед 245 работниками составил больше 6 млн рублей.

На предприятии выплачивают деньги за август и сентябрь. В краевом Минсельхозе сообщили, что долг планируют погасить до 30 ноября.

Altapress.ru писал, что основной долг "Алтаймясопрома" перед Внешэкономбанком составляет 8,488 млрд рублей, еще 1,271 млрд неустойки. В сентябре Игорь Тищенко, директор "Алтаймясопрома", сообщал, что на работе предприятия введение стадии банкротства не отразилось.

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