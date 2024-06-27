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Экономика

Эксперты раскрыли, кто в России получает самую высокую зарплату

Стало известно, что самые высокие зарплаты получают специалисты транспортно-логистической отрасли, сообщает РБК.

Так, средний доход, предлагаемый компаниями из сферы логистики и транспорта, составляет 139 тыс. рублей.

На втором месте находятся предприятия по добыче полезных ископаемых. Они предлагают заработную плату в 116 тыс. рублей. В отрасли тяжелого машиностроения есть возможность получать 110 тыс. рублей в месяц.

Наименьшие зарплаты отмечены в области культуры и искусства (55 тыс. рублей), а также в розничной торговле и телекоммуникационной индустрии (52 тыс. рублей).

Ранее эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами.

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