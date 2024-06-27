Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Зарплата в логистике составила 139 тысяч рублей, в сегменте добычи полезных ископаемых — 116 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter и компании ПЭК.

Скромные предложения по заработной плане — у организаций в области культуры и искусства и телекоммуникационной индустрии и розничной торговли. Зарплаты там составляют чуть более 50 тысяч рублей. Логистика лидирует не только по размеру зарплат, но и по ее росту.

Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой связала рост зарплат в логистике с нехваткой персонала и водителей грузовиков. Вакансий сейчас больше, чем резюме.

В 2024 году россияне назвали комфортной заработную плату в размере 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что стал известен размер пенсии, которую россияне считают достойной.

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