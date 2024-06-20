Стал известен размер пенсии, которую россияне считают достойной

У людей старше 45 лет размер пенсии мечты выше, чем у молодежи до 24 лет. Также есть разница в размере желаемой пенсии в зависимости от того, каков доход респондента. Те, кто получают от 100 тыс. руб., в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тыс., а те, кто менее 50 тыс. руб., — в 44,8 тыс. руб. Люди с зарплатой в диапазоне 50–99 тыс. руб. ожидают пенсию в 49 тыс. руб.

Согласно опросу, среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с 1 июля ряду россиян анонсировали повышение пенсии.

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