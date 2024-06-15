По словам Натальи Усовой, некоторым категориям россиян пенсии будут увеличены: это касается работающих пенсионеров, которые уволились в июне, им пенсии пересчитают автоматически, без подачи заявления. Также индексация пенсий будет произведена с учетом коэффициентов, заработанных за время работы.
Кроме того, пенсии вырастут у тех, кому исполнится 80 лет, и у граждан, получивших первую группу инвалидности — перерасчет произойдет автоматически.
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об изменениях в соцвыплатах в 2024 году.
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