Эксперты рассказали, какие товары подорожают в первую очередь после обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие категории товаров в связи с обвалом рубля, считают экономисты.

В первую очередь подорожают автомобили и импортная техника, а вот бояться роста стоимости продуктов и лекарств не стоит, уверены эксперты, пишет ura.ru.

Дороже могут стать вещи, цены на которые не регулируются законодательством, а также товары, связанные с иностранным производством.

Авто

«Если взять машины, то у нас даже отечественные автомобили делаются из иностранных запчастей. Запчасти станут дороже — станут дороже и автомобили. Поэтому новые партии машин в апреле будут идти с учетом нового курса», — заявил экономист Вячеслав Зайченко.

Обувь

В ближайшее время подорожают одежда и обувь, скорее всего, однако паниковать и покупать все подряд не стоит, уверяют специалисты.

«Бежать и закупаться всем впрок — нехорошая практика. Но если вы заранее планировали покупать импортные вещи, то лучше сделать это сейчас», — отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Гаджеты

Экономисты отметили возможность роста цен на гаджеты, но предупредили, что он, скорее всего, не будет долговременным. По их оценкам, он не продлится более двух-трех месяцев.

Гаджеты. Анна Зайкова

Продукты питания

Не стоит беспокоиться из-за роста цен на продовольственные товары — пищевой рынок России хорошо обеспечен и разнообразен.

«Наш агропром неплохо импортозамещен, поэтому за продукты беспокоиться точно не стоит. Цены на них не вырастут», — заверил доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Евгений Попов.

Лекарства

Роста цен в сфере лекарственных средств, особенно на жизненно важные препараты, не произойдет, так как этот сегмент рынка в России регламентирован законодательством.

«Но какие-то позиции могут просто исчезнуть. Это в большей степени касается не падения рубля, а ситуации с коронавирусом — остановки производств в Китае и возросшей паникой», — заключил Владимир Косой.

В правительстве

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, на котором чиновники обсудили, с чем связано падение цен на нефть, произошедшее в ночь на понедельник, и как сохранить стабильность российской экономики в текущей ситуации.

«Черный понедельник»

Стоимость фьючерсов на нефть накануне рухнула сразу на 31%, вслед за этим обвалился и российский рубль. На международных торгах доллар США взлетел до 75 руб., евро — до 86. Потом курс незначительно снизился.