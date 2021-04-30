Эксперты Сбербанка ухудшили прогноз по курсу рубля на 2021 год

Эксперты Сбербанка пересмотрели в сторону ухудшения прогноз по курсу рубля на 2021 год.

Доллар по итогам года будет стоить 73,8 рубля против 71,9 рубля в мартовском прогнозе, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на презентацию банка.

Он также ожидает повышения ключевой ставки Банка России к концу года до 5,5% годовых с нынешнего уровня в 5%.

При этом Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году — до 3,8% с 3%, отмечает ТАСС.

Российская экономика показала спад в 2020 году на 3% относительно предыдущего года, когда она выросла на 2%. Такое падение российского ВВП — самое сильное с 2009 года (тогда экономика потеряла 7,8%), пишет «Росбалт». Причем это уточненная оценка Росстата, — предварительные данные указывали на спад в 3,1%.

Ранее экономисты оценили укрепление российской национальной валюты до 60 рублей за доллар. Так, по словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. По его мнению, пока рано говорить об устойчивой тенденции к росту рубля.