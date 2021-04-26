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Экономика

Экономисты оценили укрепление российской национальной валюты до 60 рублей за доллар

Российские экономисты оценили вероятность укрепления рубля до показателя в 60 рублей за доллар, пишет «Вечерняя Москва».

Доллар.
Доллар.
СС0

Так, по словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. По его мнению, пока рано говорить об устойчивой тенденции к росту рубля.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин отметил, что цены на нефть будут меняться в благоприятном направлении для России. Он считает, что это будет способствовать укреплению рубля.

Однако, по мнению экономиста, многое будет зависеть и от ситуации с коронавирусом.

«В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — отметил Марголин.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал, что курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем.

В 2020 году Центробанк за несколько месяцев потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%.

Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, заявляли аналитики «Газпромбанка».

Дело дворника

Между тем барнаульский дворник в апреле 2021-го обменял 100 долларов по курсу 1999 года. Он утащил у знакомой мобильный и 100 долларов, но телефон потерял, а иностранную валюту обменял.

Похищенные деньги он обменял у неизвестного на 2 тыс. рублей (около 20 рублей доллар стоил после кризиса в 1999 году) и потратил на спиртное, а телефон потерял в неустановленном месте.

Полицейские возбудили дело по статье «Грабеж».

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