Экономисты оценили укрепление российской национальной валюты до 60 рублей за доллар

Российские экономисты оценили вероятность укрепления рубля до показателя в 60 рублей за доллар, пишет « Вечерняя Москва ».

Так, по словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. По его мнению, пока рано говорить об устойчивой тенденции к росту рубля.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин отметил, что цены на нефть будут меняться в благоприятном направлении для России. Он считает, что это будет способствовать укреплению рубля.

Однако, по мнению экономиста, многое будет зависеть и от ситуации с коронавирусом.

«В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — отметил Марголин.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал, что курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем.

В 2020 году Центробанк за несколько месяцев потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%.

Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, заявляли аналитики «Газпромбанка».

Дело дворника

Между тем барнаульский дворник в апреле 2021-го обменял 100 долларов по курсу 1999 года. Он утащил у знакомой мобильный и 100 долларов, но телефон потерял, а иностранную валюту обменял.

Похищенные деньги он обменял у неизвестного на 2 тыс. рублей (около 20 рублей доллар стоил после кризиса в 1999 году) и потратил на спиртное, а телефон потерял в неустановленном месте.

Полицейские возбудили дело по статье «Грабеж».