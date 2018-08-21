Эксперты считают, что депутатская пенсия рухнет до 18 тыс рублей

Накануне на заседании Генсовета «Единая Россия» анонсировала целый ряд мер по корректировке пенсионной реформы во втором чтении. Среди них — отмена всех преференций при выплате пенсий депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Это приведет к сокращению депутатских пенсий до 17−18 тысяч рублей, говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Сейчас средняя пенсия депутата и сенатора, отработавших хотя бы один срок, составляет 45 тысяч рублей.

По предложению секретаря Генсовета Андрея Турчака, эта мера может вступить в действие уже с 1 января 2019 года.

Отыграть рейтинг

С предложенной мерой у «Единой России» появилась возможность отыграть падение рейтинга, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, пишет ura.ru.

«Это та мера справедливости, которую хотели бы видеть граждане. Депутаты, отказывающиеся от пенсий — это как экспроприация экспроприаторов. Это ярко и может повлиять на рейтинг партии», — рассказала она.

Нужен ряд других уступок

Ранее уменьшить пенсии депутатам предлагали коммунисты, сейчас единороссы перехватили повестку, напоминает политолог Максим Жаров.

«Это может электорально помочь единороссам. Но людей волнует не только, как распределяется Пенсионный фонд, но и сам вопрос повышения пенсионного возраста. Чтобы эта мера возымела эффект, нужен ряд других уступок», — говорит он.

Депутатские привелегии

Отмена льгот при получении пенсий приведет к росту доверия к парламенту в целом, говорит социолог РАН Леонтий Бызов.

«Она ведь так или иначе распространится на всех депутатов. Кроме того, голосовать за нее будет весь депутатский корпус, а не только «Единая Россия», — уверен он.

Социолог считает, что эта мера не принесет больших денег в бюджет, однако будет иметь колоссальное социальное значение: в последние годы недовольство депутатскими привилегиями росло в геометрической прогрессии.

Факт

Всего в России 450 депутатов Госдумы и 170 членов Совфеда.

Когда состоятся слушания

Парламентско-общественные слушания в Госдуме по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста начнутся 21 августа в 12:00 московского времени. В слушаниях примут участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ.