Эксперты сравнили активы бедных и богатых россиян

Степень концентрации финансовых активов и сбережений в руках 3% самого обеспеченного населения России составила по итогам 2018 года 89% всех финансовых активов.

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — рассказали аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка и Высшей школы экономики «Коммерсанту».

У маленькой группы богатых россиян в распоряжении имеются 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.

Самые малообеспеченные 20% населения России в 2018 году владели 6% всех финансовых активов, отметили аналитики, пишет ura.ru. При этом, по сравнению с 2013 годом их доходы выросли ненамного, а долги существенно подросли.

Ранее сообщалось, что подготовлен план, как вытащить из нищеты 4 млн россиян. Минтруд планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 млн человек. К 2024 году ведомство намерено сократить число бедных вдвое.