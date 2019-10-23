Эксперты усомнились в росте доходов россиян

Экономисты подвергли критике данные Росстата о росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года.

Статистическое ведомство объявило о динамике в 3%, что стало самым сильным квартальным скачком как минимум с 2014 года.

«Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение», — заявил на заседании Экономического клуба директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, передает РБК.

Эксперт напомнил, что, согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ замедлился до 0,8% в третьем квартале с 1,6% во втором квартале. При этом средний чек покупок россиян снижается, а платежи по кредитам растут.

Экономист отметил, что «железобетонной» связи между этими показателями и реальными доходами нет, но «корреляция должна быть».

«Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов», — высказался глава направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников.

Он сказал, что в оценке Росстата много ненаблюдаемых параметров, пишет ura.ru. В частности, реальные доходы бизнесменов «никто не узнает», а в методике этот показатель занимает важную часть.

Экс-глава Росстата Александр Суринов отметил, что не знает причин резкого роста реальных доходов россиян и сказал, что методика Росстата, которая «хорошо работала в СССР», несовершенна.

Ранее Росстат заявил, что средний доход на одного россиянина в июле—сентябре вырос на 7,8%, а реальный располагаемый доход на 3%.

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в стране.

Это объясняется снижением инфляции и уменьшением платы россиян по потребительским кредитам.