Силуанов объяснил, почему у россиян выросли доходы

Как сообщает агентство «Прайм», это объясняется снижением инфляции и уменьшением платы россиян по потребительским кредитам.
«Две причины. Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы, постепенно их темпы начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам», — сказал Силуанов.
Также министр заверил, что в следующем квартале «все будет хорошо», если инфляция будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%.