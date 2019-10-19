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Экономика

Силуанов объяснил, почему у россиян выросли доходы

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о причинах роста реальных доходов населения в стране.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщает агентство «Прайм», это объясняется снижением инфляции и уменьшением платы россиян по потребительским кредитам.

«Две причины. Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы, постепенно их темпы начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам», — сказал Силуанов.

Также министр заверил, что в следующем квартале «все будет хорошо», если инфляция будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%.

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