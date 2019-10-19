Силуанов объяснил, почему у россиян выросли доходы

Как сообщает агентство «Прайм», это объясняется снижением инфляции и уменьшением платы россиян по потребительским кредитам.

«Две причины. Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы, постепенно их темпы начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам», — сказал Силуанов.