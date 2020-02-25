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Экономика

Эксперты выяснили, как за год изменился средний чек за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019 года на 67,5 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Кассовый чек.
Кассовый чек.
CC0

Как отмечают аналитики, после Нового года средний чек в январе пошел на убыль — и это традиционно.

«За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%", — говорится в исследовании.

При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается — за одну покупку россияне покупают все меньше товаров.

К примеру, в январе средний чек снизился в Сибирском федеральном округе на 13,3% по сравнению с декабрем (до 470 рублей).

В Южном (вместе с Северо-Кавказским) — на 11,8% (до 557 рублей), в Центральном — на 11,5% (до 607 рублей), в Приволжском — на 9,9% (до 505 рублей), в Северо-Западном — на 9,6% (до 615 рублей), в Дальневосточном — на 9,5% (до 661 рубля), в Уральском — на 8,7% (до 590 рублей).

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

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