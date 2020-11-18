Эксперты выяснили, сколько россиян копят деньги на пылесосы и диваны

Абсолютное большинство российских семей чаще всего копят на квартиру, машину и путешествия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Хоум кредит».

Банк провел исследование среди россиян в возрасте 25−45 лет, воспитывающих детей.

«Наиболее популярными целями накопления ожидаемо стали собственная квартира и машина — 20,8% и 12,4%, соответственно», — выяснили аналитики.

На путешествия деньги откладывают 8,6% россиян, 7% - на ремонт, и еще 5,3% - на образование.

Чуть меньше 4% респондентов копят на дачу, 1,5% опрошенных мечтают о новой мебели и бытовой технике, и лишь 0,6% собирают средства для медицинских услуг.

При этом около 40% россиян признались, что не имеют специальной цели для накопления.

Эксперты также выяснили, что 80% россиян имеют общий бюджет со своими супругами, о раздельных сообщили только 15,6%.

Ранее аналитики рассказали, что россияне запаслись наличными на 12,1 трлн рублей на фоне коронавируса.