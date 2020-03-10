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Экономика

Эксперты внесли Алтайский край в антилидеры по экономическому здоровью

Алтайский край оказался в списке отстающих российских регионов по экономическому здоровью в 2019 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова

Регионы анализировали по индексу динамики экономического здоровья. В десятку антилидеров вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия (-64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%), пишут «Известия».

Эксперты говорят, что отстающие субъекты не имеют совсем либо имеют незначительный объем сырья.

«Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора», — указывается в обзоре.

В перспективе на уровень экономического развития регионов окажет влияние реализация указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, реализация национальных проектов, считают эксперты.

Самыми экономически здоровыми регионами стали Москва, Сахалинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил поддержать Алтайский край, из которого массово уезжают люди.

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