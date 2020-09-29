Эксперты вновь предрекают проблемы с крупой из-за слабого урожая на Алтае

«Институт конъюнктуры аграрного рынка» сделал прогноз относительно ситуации на рынке овса. Эксперты предполагают: напряженность на рынке снижаться не будет, а цены только расти.

«Причины — очередное, третье подряд, сокращение посевов овса, а также крайне неблагоприятные погодные условия в регионах — крупнейших производителях, в первую очередь в территориях Сибири. На долю этого макрорегиона традиционно приходится порядка 40% производства овса», — говорится в сообщении «ИКАР».

Кроме того, аналитическое агентство заявляет: помимо сокращения валового сбора ожидается значительное снижение в урожае текущего года доли овса крупяных кондиций.

Это может подстегнуть конкуренцию между крупозаводами за сырье более высокого качества.

В начале сентября президент «Российского союза мукомольных и крупных предприятий» Аркадий Гуревич сообщал, что цена на овес в Алтайском крае бьет рекорды. За год она подскочила в два раза: с 5,8 тыс. рублей в 2019 году до 11,5 тыс. в 2020 году.

Овес. Поле. Зерно СС0

Что сейчас происходит с ценами

Лидерами ценового роста на зерновом рынке Алтайского края на сегодняшний день являются овес и гречиха.

По данным Центра сельхозконсультирования эти две культуры за прошлую неделю подорожали на 375 рублей и 500 рублей за тонну соответственно.

Сами аграрии рассказывают, цена подстегивают скупщики из других регионов, активно интересующиеся урожаем крупяных культур на Алтае.