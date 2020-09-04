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Экономика

Цены на овсянку в Алтайском крае побили рекорд

Цены на овес никогда не были такими высокими, пишет РБК со ссылкой на президента Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадия Гуревича.

Овес. Молоко. Зерна
Овес. Молоко. Зерна
СС0

В Алтайском крае за год закупочная цена выросла больше чем в два раза: с 5,8 тыс. рублей в 2019 году до 11,5 тыс. в 2020 году.

В августе закупочные цены на геркулесовые хлопья в России превысили 26,8 тыс. руб. за тонну. Год назад они составляли 19,7 тыс. рублей.

По словам Гуревича, овес поступает на крупяные предприятия по цене 11−12 тыс. рублей за тонну, тогда как год назад — по 9 тыс. рублей.

Ранее алтайские аграрии уже выражали беспокойство качеством урожая овса.

«Те партии, которые к нам поступили, показывают низкий натурный вес, очень много щуплого зерна. Такой овес сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — говорила директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.

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