Цены на овсянку в Алтайском крае побили рекорд

Цены на овес никогда не были такими высокими, пишет РБК со ссылкой на президента Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадия Гуревича.

В Алтайском крае за год закупочная цена выросла больше чем в два раза: с 5,8 тыс. рублей в 2019 году до 11,5 тыс. в 2020 году.

В августе закупочные цены на геркулесовые хлопья в России превысили 26,8 тыс. руб. за тонну. Год назад они составляли 19,7 тыс. рублей.

По словам Гуревича, овес поступает на крупяные предприятия по цене 11−12 тыс. рублей за тонну, тогда как год назад — по 9 тыс. рублей.

Ранее алтайские аграрии уже выражали беспокойство качеством урожая овса.