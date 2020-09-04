Цены на овсянку в Алтайском крае побили рекорд

В Алтайском крае за год закупочная цена выросла больше чем в два раза: с 5,8 тыс. рублей в 2019 году до 11,5 тыс. в 2020 году.
В августе закупочные цены на геркулесовые хлопья в России превысили 26,8 тыс. руб. за тонну. Год назад они составляли 19,7 тыс. рублей.
По словам Гуревича, овес поступает на крупяные предприятия по цене 11−12 тыс. рублей за тонну, тогда как год назад — по 9 тыс. рублей.
Ранее алтайские аграрии уже выражали беспокойство качеством урожая овса.
«Те партии, которые к нам поступили, показывают низкий натурный вес, очень много щуплого зерна. Такой овес сложно применить для переработки хлопьев. И это может сказаться на нашей переработке, на тех предприятиях, которые выпускают хлопья, зерновые завтраки и перерабатывают эту культуру», — говорила директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.