Электрокары получили субсидии от автоконцернов

Так, к примеру бренд Voyah* запустил с рядом российских банков (ВТБ, Открытие, РНКБ и др.) федеральную программу автокредитования Voyah Finance на покупку китайских премиальных электромобилей. При покупке автомобиля в кредит бренд дает клиенту скидку в несколько сотен тысяч рублей. Таким образом, минимальный платеж значительно снижается.
К примеру, в «Открытие Авто» клиенты могут получить скидку в 340 000 рублей при оформлении Voyah Free EVR* в кредит. Минимальный платеж при этом составит от 40 000 рублей в месяц. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
Модельный ряд Voyah в России на сегодня представлен электрическими гибридными кроссоверами Voyah Free, Voyah Free с увеличенным запасом хода Longe Range** и полностью электрическим Voyah Free, электровэнами Dream, гибридными Dream PHEV***, эксклюзивной четырехместной версией Voyah Dream First*, а также электроседанами Passion и Passion с увеличенным запасом хода Long Range.
* Voyah — Во-йя, Voyah Finance — Во-йя Финанс, Voyah Free EVR — Во-йя Фри ИВР, Voyah Dream First — Во-йя Дрим Фёст.
** Longe Range — Лонг Рэндж.
*** Dream PHEV — Дрим ФЕВ.