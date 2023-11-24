27 ноября
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Экономика

Электрокары получили субсидии от автоконцернов

Рынок автомобилей на новых видах энергии продолжает стремительно развиваться. В октябре уже 1,6% продаж среди легковых авто пришлось на электромобили. А в пятерке лучше среди новых авто оказались электрокары Zeekr, Volkswagen, Evolute, Tesla и Voyah. Заметим, что два бренда из них уже российские. Очевидно, что этот сегмент рынка продолжит активное развитие в ближайшем будущем, а совместные программы банков и дилеров помогут покупателям повысить доступность электрокаров и позволит российским покупателя оценить их преимущества.

Мужчина заряжает электрокар.
Мужчина заряжает электрокар.
Фото: ru.freepik.com, автор senivpetro.

Так, к примеру бренд Voyah* запустил с рядом российских банков (ВТБ, Открытие, РНКБ и др.) федеральную программу автокредитования Voyah Finance на покупку китайских премиальных электромобилей. При покупке автомобиля в кредит бренд дает клиенту скидку в несколько сотен тысяч рублей. Таким образом, минимальный платеж значительно снижается.

К примеру, в «Открытие Авто» клиенты могут получить скидку в 340 000 рублей при оформлении Voyah Free EVR* в кредит. Минимальный платеж при этом составит от 40 000 рублей в месяц. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Модельный ряд Voyah в России на сегодня представлен электрическими гибридными кроссоверами Voyah Free, Voyah Free с увеличенным запасом хода Longe Range** и полностью электрическим Voyah Free, электровэнами Dream, гибридными Dream PHEV***, эксклюзивной четырехместной версией Voyah Dream First*, а также электроседанами Passion и Passion с увеличенным запасом хода Long Range.

* Voyah — Во-йя, Voyah Finance — Во-йя Финанс, Voyah Free EVR — Во-йя Фри ИВР, Voyah Dream First — Во-йя Дрим Фёст.
** Longe Range — Лонг Рэндж.
*** Dream PHEV — Дрим ФЕВ.

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