Елки-палки. Какие изменения в законодательстве наведут в лесу порядок в 2021 году

На портале zakon.ru были опубликованы изменения экологического и природоохранного законодательства, которые вступят в силу 1 января следующего года. О том, в каких лесах можно строить, а в каких — нельзя, что можно делать в городских лесах и какую новую должность в лесной сфере утвердил Владимир Путин — в обзоре altapress.ru.

Какие леса можно использовать для застройки?

В новом году вводятся новые правила использования лесов для возведения зданий, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Изменения прописаны в приказе Минприроды России № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута». Он будет действовать до 1 января 2027 года.

Хвойный лес зимой. CC0

Правила распространяются на физические и юридические лица, которые используют леса для строительства, реконструкции и пр. с предоставлением или без предоставления лесного участка (с установлением сервитута или без него).

Что разрешено?

При использовании участков земель лесного фонда для вышеуказанных целей должны быть задействованы нелесные участки. Но если таковых нет, то можно эксплуатировать земли, предназначенные для лесовосстановления:

вырубки

гари

редины

пустыри

прогалины и т.д.

Вырубка леса в Барнауле. instagram.com/barnaul.insta/

Кроме того, разрешается использовать площади, на которых растут низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Эксплуатация участков лесного фонда возможно только в соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации.

Использование лесов на землях других категорий разрешается только в соответствии с целевым назначением таких земель.

Можно ли будет получить кусок леса даром?

Об этом говориться в приказе Минприроды России от 10.07.2020 N 435 «Об утверждении типовых договоров безвозмездного пользования лесными участками», который будет иметь силу до 1 января 2027 года.

Сосновый лес. «Домстрой».

Для чего можно будет безвозмездно использовать леса?

для ведения сельского хозяйства

для строительства , реконструкции , эксплуатации линейных объектов

реконструкции эксплуатации линейных объектов для осуществления религиозной деятельности

Что разрешили делать в городских лесах?

Новые правила указаны в приказ Минприроды России № 564 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов». Он также просуществует вплоть до января 2027 года.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

К городским относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизведения таких зеленых насаждений прописаны в Федеральным законом № 538-ФЗ.

В частности, в таких лесах запрещается любая деятельность, несовместимая с целевым назначением и их полезными функциями.

Что еще запрещается в городских лесах?

использование токсичных химических препаратов

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

ведение сельского хозяйства

разведка и добыча полезных ископаемых

строительство и эксплуатация объектов капитального строительства , за исключением гидротехнических сооружений

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

Для предупреждения пожаров в городских лесах должна проводится выборочная санитарная вырубка, уборка поврежденных деревьев, и проведение пропаганды в целях профилактики возгораний.

Какие еще ожидаются изменения?

Еще в октябре этого года президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития и декриминализации лесной отрасли.

Предложения нашли отражения в законодательных инициативах и пилотных проектах, которые традиционно планируется запустить с 1 января 2021 года.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 16 апреля 2015 года. kremlin.ru

Так, планируется сформировать единую федеральную информационную систему лесного комплекса. В ее рамках будет вестись учет древесины и сделок с ней. Это поможет ликвидировать лазейки и «серые схемы», а также упросит работу добросовестных компаний.

В пилотном режиме единая система должна заработать уже в начале января 2021 года, а с 1 июля она должна стать обязательной для всех регионов.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость перенастроить работу таможни, чтобы исключить провоз кругляка под видом пиломатериалов. Для этого планируется ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Сосновый лес. «Домстрой».

Также назрела необходимость ввести строгий запрет на работу в лесу тем, кто не имеет право на хозяйственное использование леса. У тех, кто будет незаконно вырубать лесные насаждения планируется забирать технику.

Также президент поручил правительству в течение 2021 года продумать и отработать в ряде регионов в пилотном режиме мероприятия по реформированию системы лесоустройства как основы для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов. Планируется четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

Алтайские леса. altaipriroda.ru

Более того, Владимир Путин ввел должность федерального государственного лесного инспектора по субъекту федерации.