1 октября 6°C
﻿
Экономика

Энергетическая катастрофа. Почему цены на нефть могут рухнуть

Минфин спрогнозировал катастрофическое падение цен на нефть. Произойдет это, если углеродная нейтральность в странах мира приобретет законодательный статус.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)
1
Как сильно снизится стоимость нефти в мире?

По оценке Международного энергетического агентства, цены на «черное золото» могут упасть до 35 долларов за баррель в 2030 году и до 25 долларов в 2050 году. Так, по сравнению с 2019 годом ценник уменьшится в 4−6 раз.

2
В чем причина обвала цен на нефть?

Вызван «экономико-нефтяной кризис» стремительным снижением спроса на топливо.

Нефть.
Нефть.
пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в 2022—2024 годах.

3
Надолго ли хватит нефти в России?

Напомним, ранее председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость