Энергетическая катастрофа. Почему цены на нефть могут рухнуть

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В чем причина обвала цен на нефть?

Вызван «экономико-нефтяной кризис» стремительным снижением спроса на топливо.

Нефть. пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в 2022—2024 годах.