Энергетическая катастрофа. Почему цены на нефть могут рухнуть

По оценке Международного энергетического агентства, цены на «черное золото» могут упасть до 35 долларов за баррель в 2030 году и до 25 долларов в 2050 году. Так, по сравнению с 2019 годом ценник уменьшится в 4−6 раз.
Вызван «экономико-нефтяной кризис» стремительным снижением спроса на топливо.
«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в 2022—2024 годах.
Напомним, ранее председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.