Запасов нефти в России осталось на 21 год

Рентабельных запасов нефти в РФ хватит на 21 год, завил ТАСС врио главы Роснедр Евгений Петров на полях Тюменского нефтегазового форума.

Однако срок может увеличиться по мере внедрения технологий для добычи трудноизвлекаемого сырья.

Председатель Комитета Госдумы (ГД) по энергетике Павел Завальный отметил, что причин для паники нет.

«Новые технологии, экспериментальный режим налога на дополнительный доход (НДД), который в перспективе станет основным, будут повышать экономическую рентабельность разработки запасов», — добавил парламентарий.

Экономика РФ по-прежнему опирается на нефтегазовый сектор, однако эта зависимость снижается, указал парламентарий.

Политик обратил внимание, что в условиях пандемии «нефтедолларов» в федеральном бюджете РФ было около 36%, но было время, когда показатель достигал 50%.

Завальный добавил — дальнейшее снижение зависимости от торговли углеводородами зависит, в том числе, от развития других секторов энергетики, пишет News.ru.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что, если Россия продолжит добывать топливо теми же темпами, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лет и газа — на 103 года.