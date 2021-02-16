Энергетика и пищепром подтянули алтайское промпроизводство

Промышленное производство в Алтайском крае в январе 2021 года выросло на 5,3% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили в Алтайкрайстате. Наибольший рост показал пищепром и энергетика.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 18,7%.

В области обеспечения электроэнергией, газом и паром за январь производство выросло на 8,3%, в отраслях водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 7,7%.

В обрабатывающих производствах максимальное увеличение выпуска продукции наблюдалось в деятельности полиграфической и копировании носителей информации (на 49,0%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 44,1%), резиновых и пластмассовых изделий (на 24,9%).

Наибольшее снижение аналитики фиксируют в производстве кожи и изделий из нее (на 59,8%), металлургическом (на 24,0%) и одежды (на 22,7%).

Ранее производители продуктов питания на Алтае рассказали о возможном повышении цен.