«Мера вынужденная»: производители продуктов питания на Алтае рассказали о возможном повышении цен

Кому сейчас труднее
Если ориентироваться на цифры официальной статистики, то можно решить, что пищевая перерабатывающая отрасль края вполне неплохо себя чувствует.
Индекс промпроизводства за девять месяцев составил 106,8%. По некоторым подотраслям (к примеру, производство сливочного масла) и того больше.
Но есть и те направления, где реально тяжело. Среди них предприятия мукомольно-крупяной отрасли — бессменные лидеры всей пищевой индустрии прошлых лет.
Два года подряд зернопереработчики Алтая живут как на вулкане: общий сбор зерна не превышает среднегодовых показателей. При этом вывоз сырья из региона постоянно растет.
Мукомольные предприятия вынуждены по любой цене скупать пшеницу, лишь бы загрузить свои мощности.
В итоге получается: пшеница в некоторых зонах края становится дороже, чем в центральной части страны, куда мукомолы должны отгружать свою продукцию, сообщил президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман.
Что будет с ценами
Сыродельным предприятиям края тоже несладко. Сырья вроде бы хватает, производство молока на Алтае по итогам 2020 года останется примерно на том же уровне. Завозят его активно и из других регионов.
Зато как гром среди ясного неба — резкий скачок курса доллара. Сыроделам от этого совсем не весело: предприятия тесно завязаны на импортных поставках, начиная от заквасок и ферментов и заканчивая почти всеми комплектующими для оборудования.
«Если в нашем производстве есть хотя бы 5% чего-то отечественного, кроме самого молока, то это хорошо», — пояснил председатель Союза сыроделов Алтая, гендиректор «Киприно» Денис Зюзин.
Эксперт полагает, что на фоне растущего курса доллара и цен на сырье (стоимость литра сырого молока в крае уже доходит до 34 рублей) перерабатывающим предприятия ничего не остается, как поднимать цены на свою продукцию.
«Мера вынужденная», — констатирует Денис Зюзин. По его прогнозам, произойти это может в ближайшие три-четыре месяца.
О возросших затратах рассказал и коммерческий директор компании «Алтайские колбасы» Денис Кустов. Мясопереработка так же, как и сыродельная отрасль, во многом завязана на импортных поставках.
К примеру, из-за рубежа поступает оболочка для готовой продукции и специи. Теперь они стали значительно дороже.
Повышение цен в 2021 году эксперт назвал неизбежным.
Денис Кустов,
коммерческий директор компании «Алтайские колбасы»:
Развитие предприятия мы видим в сегменте фреш. Готовая продукция в виде колбас уходит на второй план. Молодые покупатели в возрасте 20−30 лет не всегда хотят готовить, им нужен качественный мясной полуфабрикат. В нашей розничной сети по этому направлению мы наблюдаем подъем из года в год.
Чем могут помочь банки
О том, как можно защитить себя от непредсказуемых курсовых изменениях, рассказали представители банков.
Наталия Кочеткова, заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае, сообщила, что заключен ряд сделок по хеджированию товарных, валютных и процентных рисков.
«Эти сделки увеличили финансовую устойчивость клиентов в условиях изменения курсов валют и цен на сырьевые товары. Использование опционов на ключевую ставку ЦБ, например, позволяет бизнесу делать процентные платежи более прогнозируемыми в долгосрочной перспективе», — пояснила она.
Банк «Открытие» активно работает и с предприятиями пищевой отрасли, и по другим направлениям, является участником программ льготного кредитования АПК (производители и переработчики сельскохозяйственной продукции) и субсидирования экспорта (постановление правительства РФ № 1528, постановление правительства РФ № 512, постановление правительства № 191 — Прим. ред.).
Наталия Кочеткова,
заместитель управляющего по корпоративному и инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае:
С ростом цен на сырье у предприятий увеличилась потребность в кредитовании на увеличение оборотных средств. Алтайским отделением банка реализован инвестиционный проект по модернизации промышленного оборудования для более эффективной выработки сыра и молочной продукции. В стадии реализации находится проект, направленный на расширение производственных мощностей в масложировой отрасли. В стадии одобрения находится еще несколько заявок на проектное финансирование в пищевой промышленности.
Ирина Бубенко, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле сообщила, что банк предоставляет компаниям Алтайского края различные механизмы поддержки, ориентированные на все отрасли промышленности и специфику проектов.
В 2020 году «Альфа-Банк» активно участвовал в программах проектного финансирования пищевых предприятий по линии Министерства сельского хозяйства и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
Речь идет о предоставлении краткосрочных инвестиционных кредитов, а также хеджировании рисков компаний края.
Ирина Бубенко,
региональный управляющий «Альфа-Банка» в Барнауле:
Банковские продукты «Альфа-Банка» разнообразны и индивидуальны и подбираются в зависимости от потребностей и сложностей финансируемого проекта компаний.
Справка о партнере
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Около 3 млн частных клиентов и более 200 тысяч предпринимателей выбрали «Открытие» своим финансовым партнером. Банк входит в ТОП-5 Российских банков по размеру капитала и в ТОП-6 ведущих ипотечных банков страны. С начала года банк «Открытие» в целом по России втрое увеличил объемы ипотечного кредитования, выдав более 12 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 32 млрд рублей. На новых принципах проектного финансирования с эскроу-счетами совместно с банком «Открытие» строится 137 многоквартирных домов. По объему возводимых квадратных метров банк занял четвертое место в стране. ПАО Банк «ФК Открытие»
Подробнее об экспертном совете, посвященном пищевой промышленности Алтайского края, читайте в ближайшем глянцевом выпуске «Свободного курса».