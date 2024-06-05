Энергетики смонтировали на месторождении порфирита в Залесовском районе более 15 км кабеля для нового проекта

Силами бригады энергетиков проложено и подключено более 15,5 км силового, контрольного и сигнального кабелей, а также выполнена поставка более 40 светодиодных светильников.

Участие в реализации данного проекта было ответственным делом, нам предстояло обеспечить работу столь крупного комплекса, объединив его силовыми, контрольными и сигнальными кабелями в единый механизм. Для понимания: предприятие по производству щебня полностью обновило основное оборудование. Если ранее на площадке стояли восемь машин по дроблению горной породы на различные фракции, то теперь это единый, связанный в одно целое комплекс, в котором многие функции автоматизированы и которым может управлять всего один оператор. По данным инвесторов проекта, такой промышленный комплекс впервые установлен в России, — прокомментировал руководитель бригады энергетиков АО «Алтайэнергосбыт» на данном проекте Григорий Малюк.