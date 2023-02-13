Эпопея о банкротстве двух аптек завершилась в Барнауле

Что произошло?
В сентябре 2019 госаптеки «Аптека 306» и «Аптека 132» собирались менять собственника и перестать изготавливать лекарства.
На тот момент обе сети уже долгое время находилась в плачевном финансовом состоянии. Руководство не могло вовремя расплачиваться с поставщиками.
В декабре 2019 аптеки подали на банкротство. В сумме их долг составлял почти 25 млн рублей.
Попытка наказать виновных
На период процедуры Арбитражный суд назначил управляющего активами Михаила Андреева.
Он же в середине 2022 года попросил суд наложить арест на счета или имущество администрации Барнаула и других причастных, которые, по мнению Андреева, были виновны в крахе «Аптеки № 132».
Суд частично удовлетворил его требования. Указанных Андреевым лиц обязали выплатить 3,5 млн рублей.
Что в итоге?
Спустя три года начала банкротства «Аптека 306» погасила лишь малую часть своего долга. Из 15,8 млн рублей осталось 15,5 млн. Однако процедуру все равно завершили: продолжение процесса лишь увеличивало расходы.
«Аптека 132» погасила почти всю сумму, осталось лишь 918 тыс. рублей за текущие обязательства.
Ранее altapress.ru рассказывал, как банкротились Алтай и Сибирь в 2022 году.