13 февраля
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Экономика

Эпопея о банкротстве двух аптек завершилась в Барнауле

Арбитражный суд 3 февраля закончил процедуру банкротства «Аптеки № 306». Банкротство «Аптеки № 132» прекратилось в октябре 2022. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Аптека.
Аптека.
unsplash.com

Что произошло?

В сентябре 2019 госаптеки «Аптека 306» и «Аптека 132» собирались менять собственника и перестать изготавливать лекарства.

На тот момент обе сети уже долгое время находилась в плачевном финансовом состоянии. Руководство не могло вовремя расплачиваться с поставщиками.

В декабре 2019 аптеки подали на банкротство. В сумме их долг составлял почти 25 млн рублей.

Аптека.
Аптека.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Попытка наказать виновных

На период процедуры Арбитражный суд назначил управляющего активами Михаила Андреева.

Он же в середине 2022 года попросил суд наложить арест на счета или имущество администрации Барнаула и других причастных, которые, по мнению Андреева, были виновны в крахе «Аптеки № 132».

Суд частично удовлетворил его требования. Указанных Андреевым лиц обязали выплатить 3,5 млн рублей.

Что в итоге?

Спустя три года начала банкротства «Аптека 306» погасила лишь малую часть своего долга. Из 15,8 млн рублей осталось 15,5 млн. Однако процедуру все равно завершили: продолжение процесса лишь увеличивало расходы.

«Аптека 132» погасила почти всю сумму, осталось лишь 918 тыс. рублей за текущие обязательства.

Ранее altapress.ru рассказывал, как банкротились Алтай и Сибирь в 2022 году.

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