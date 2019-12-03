Две сети аптек в Барнауле готовят к банкротству

В Барнауле полным ходом идет подготовка к признанию несостоятельными (банкротами) двух аптечных сетей («Аптека № 132» и «Аптека № 306»), учредителями которых является администрация города. Заявление в Арбитражный суд власти планируют подать до конца этого года. Об этом altapress.ru сообщили в мэрии краевой столицы.

Сейчас аптеки имеют форму собственности в виде акционерных обществ. В общей сложности у АО «Аптека № 306» и АО «Аптека № 132» насчитывается 13 филиалов по городу.

Обе аптечные сети уже давно были в финансовом плачевном состоянии. Судя по количеству судебных исков, у руководства не было возможности своевременно расплачиваться с поставщиками.

В мэрии не исключают возможность в дальнейшем передачу помещений аптечных сетей в собственность края.

Функционирование сети аптек важно для жителей города, которые получают лекарства по льготным рецептам.

Для этого Министерством здравоохранения Алтайского края и администрацией города Барнаула утвержден план мероприятий (дорожная карта) по передаче с 1 декабря шести муниципальных помещений, которые на сегодняшний день используются для размещения аптечных пунктов обществ, в безвозмездное пользование Алтайскому краевому государственному унитарному предприятию «Аптеки Алтая».

В аптеке. Олег Богданов

Есть один нюанс — «Аптеки Алтая» фактически никогда не работали в Барнауле.

До сих пор у них в краевом центре были только небольшие пункты при больницах.

Ранее altapress.ru писал о том, что когда муниципальная сеть «Аптека 306» перейдет в краевую собственность, изготовление лекарств в ней прекратится, но по заказу клиентов их будут доставлять из других аптек.