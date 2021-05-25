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Экономика

Если есть лишние 100 тысяч рублей: назван лучший способ для «начального вклада»

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал «Прайму», что российский фондовый рынок переживает настоящее возрождение.

Сто тысяч рублей.
Сто тысяч рублей.
a.d-cd.net.

Русецкий отметил, что в фондовый рынок идет приток средств розничных инвесторов, причем как состоятельных, так и начинающих с небольшой суммы — 100 тыс. рублей.

«Активы физлиц в прошлом году выросли на 2 трлн рублей», — подчеркнул он.

Аналитик порекомендовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель, что позволит избежать ошибок в выборе отдельных позиций.

При небольшой сумме следует обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, где можно владеть активами, но не напрямую, а через «общий котел».

«В настоящий момент мы входим в летний сезон <…> именно летом происходят основные выплаты по дивидендам: акции компаний подрастают в цене ближе к дивидендной дате и достигают пика за пару дней до этого момента — можно использовать данную стратегию для тех, кто хочет поспекулировать на коротких дистанциях», — подчеркнул Русецкий.

Ранее россиянам рассказали, как быстро заиметь миллион — можно не копить деньги под подушкой.

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