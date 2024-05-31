То, что работа за станками на заводе — прерогатива суровых мужчин, уже давно лишь стереотип. Взять хотя бы прекрасных сотрудниц АЗПИ, которые переобучились прямо на предприятии и перешли из операторов в престижную специальность наладчика станка с ЧПУ. Путь оказался трудный и долгий, но стоил того — рассказываем, как это было.

Первопроходцы

Кадровая проблема, актуальная для всех отраслей, отразилась на АЗПИ в том числе острой нехваткой наладчиков станков с ЧПУ. На заводе взялись за проблему основательно — начали заниматься переобучением сотрудников и сотрудниц.

Команда новых наладчиц состоит из уже трудоустроенных рабочих предприятия — операторов, которых выбрали для повышения квалификации, рассказал altapress.ru директор по персоналу АЗПИ Евгений Клейнос. Набрали на программу 16 человек. Из них до финала дошли 6.

АЗПИ. Продукция. Дмитрий Лямзин

На заводе такие обучающие программы только запускают, опыт переобучения сотрудников на предприятии здесь первый, поэтому пробовали разные варианты.

В итоге само обучение, после которого сотрудницы выпустились с новой специальностью, заняло три месяца. Учили, можно сказать, с нуля — специальное образование для этой программы не требовалось.

Переобучившиеся сотрудницы уже вышли в качестве наладчиков и вливаются в работу — на прежнем рабочем месте, но с новым кругом обязанностей. Некоторым еще понадобится пройти спецификацию по типу оборудования и обработки, но база уже есть.

«Горжусь собой и другими девочками»

Совмещать работу с учебой для многих оказалось сложно. Но, как призналась одна из наладчиц Марина Неверова, тяга к новым знаниям и опыту двигала вперед:

Как на АЗПИ создали женскую команду наладчиц станков. Марина Неверова. Дмитрий Лямзин

«На завод я пришла 3,5 года назад, искала работу, читала отзывы, выбор упал именно на АЗПИ. Работа оператором как-то приедается, если не развиваться… Поначалу, да, интересно, но когда всему научишься, хочется научиться чему-то большему, это повлияло на мое решение пойти учиться на наладчика. Трудности были, но не в обучении, а в том, что приходилось ездить учиться в свой отпуск, а с Южного это проблемно. Иногда оставалась после ночных смен, приезжала в свои выходные, но это стоило того, работа мне нравится. Впечатления остались только хорошие, было очень интересно, преподаватели умели увлечь, были даже домашние задания. Я горжусь тем, что не бросила все на полпути и доказала себе, что если очень чего-то хотеть, это возможно. В детстве я даже не думала, что стану наладчицей, мечтала стать врачом. Когда пришла работать на завод, поменяла первый инструмент, я решила, что если представится такой шанс — не упущу его. Если будет такая возможность, то обязательно пойду учиться дальше!».

Татьяна Воронухина, например, и вовсе пришла в профессию из другой сферы. Для девушки успешное обучение здесь — настоящая гордость:

Как на АЗПИ создали женскую команду наладчиц станков. Татьяна Воронухина. Дмитрий Лямзин

«На АЗПИ я пришла в 2017 году, была распределителем работ. До завода трудилась в торговле. Пройти обучение на наладчика предложили мне мастер и начальник цеха. Стало интересно, и я согласилась. Сейчас пока еще не на новом рабочем месте, ждем дальнейшего обучения. Сложность состояла в том, что приходилось совмещать работу и учебу. Еще тяжело давалась теория, нужна практика. Было интересно, я горжусь собой, что прошла этот путь! В детстве и не представляла, что буду работать на заводе, хотела работать в правоохранительных органах. Сейчас мне достаточно, дальше обучаться пока что не планирую».

Из другой сферы пришла и Галина Дроздова. Девушка признается: работа со сложным высокотехнологичным оборудованием увлекает и вдохновляет:

Как на АЗПИ создали женскую команду наладчиц станков. Галина Дроздова. Дмитрий Лямзин

«На АЗПИ меня привела моя мама. Ранее я работала в контактном центре на звонках, в какой-то момент решила сменить работу и вообще сферу деятельности. Мама предложила попробовать пройти собеседование, дала контакты мастера 78-го участка. И меня взяли. Сначала я пришла на должность контролера, ходила по всему участку и проверяла детали со станков. Со временем, общаясь с операторами и наладчиками, я начала понимать, за счет чего обеспечиваются те или иные размеры. Было интересно узнавать что-то новое. Появилось желание встать за станок и самой попробовать делать детали. Мне предоставили такую возможность и со временем перевели из контролеров в операторы. В ходе работы узнавала все больше интересного. И когда появилась возможность развиваться дальше и обучиться на наладчика, я почти не задумывалась. Для меня трудность в обучении заключалась только в необходимости совмещать учебу с работой и повседневной жизнью. Часы обучения иногда стояли после ночной смены, в выходные и даже в отпуске, но я старалась не пропускать. Конечно, учиться было интересно. Из-за графика немного тяжело, поэтому в конце обучения я прямо выдохнула с облегчением. Горжусь собой и другими девочками, которые прошли этот путь до конца вместе со мной. Мне очень нравится эта работа. Видеть, как огромная умная машина выполняет твои команды — это очень здорово и даже вдохновляет. Я раньше не могла себе представить, что буду трудиться на заводе. В детстве я мечтала стать врачом, ветеринаром или адвокатом. Я даже не думала о техническом направлении. В планах есть повышать разряд в текущей профессии. О других специальностях пока не думала, мне еще здесь есть, куда расти

АЗПИ. Производство Дмитрий Лямзин

Программу повышения квалификации планируют запустить на постоянной основе. Уже набран новый поток, в нем смешанная группа из порядка 35 человек. Пока только по специальности «наладчик станков с ЧПУ», однако готовится целый ряд образовательных проектов, в числе которых — «Школа мастеров».

«В целом мы сейчас создаем учебный центр при предприятии, — добавил Евгений Клейнос. — Преподаватели теории — из университета и колледжей. Практической части — сотрудники АЗПИ».

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