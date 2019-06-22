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22 июня 27°C

«Это будет крутой комплекс»! Якорный инвестор Белокурихи-2 рассказал о новых объектах кластера

Гендиректор компании «Белокуриха», якорного инвестора субкластера «Белокуриха-2» Константин Ежов сообщил в своем Instagram, что на территории субкластера компания строит вторую дорогу в горно-лыжный комплекс «Мишина гора» и планирует здесь открыть второе кафе и расширить пункт проката. Раскрыл он и другие подробности будущего обустройства места.

Район Белокурихи-2.
Район Белокурихи-2.
Instagram Константина Ежова.

Константин Ежов рассказал, что компания «Белокуриха» как якорный инвестор прикладывает максимум усилий, чтобы субкластер развивался. В этом году полностью благоустроена территория вокруг горно-лыжного комплекса «Мишина гора». К новому сезону построена ещё одна автопарковка. Откроется второе кафе и расширится пункт проката.

Константин Ежов,
гендиректор акционерного общества «Белокуриха»:

Продолжили работы на биатлонном стадионе «Алтайские горы». Планируем построить на высоте 1000 метров над уровнем моря запасной трехкилометровый круг. Уже расчистили и облагородили место, где он пройдет… Поскольку наши партнёры из Союза биатлонистов России серьезно настроены здесь проводить сборы, нам этот вариант необходим на случай малоснежной зимы.

Ежов сказал, что как раз сейчас компаниях строит вторую дорогу к ГЛК «Мишина гора» через биатлонный стадион. После того, как строительство завершится, к горе можно будет подъехать на любом транспорте. А ещё одна трасса, которая тоже сейчас сторится, соединит «Мишину гору» с «Глухаринной».

Константин Ежов,
гендиректор акционерного общества «Белокуриха»:

Так что в будущем, закончив кататься на одном склоне, туристы смогут без проблем попасть на другой — более сложный и интересный. В перспективе на «Глухаринной» заработают кресельный подъемник и два бугельных. Появится участок для прыжков с трамплина. Это будет крутой комплекс!

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