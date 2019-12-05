Такого объема денег, который могут выдать банки на развитие бизнеса, не было за всю новейшую историю России. Однако кредиты на инвестиции сегодня менее востребованы, чем на оборотные средства. Эту и другие тенденции обсудили в ходе экспертного совета.

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Рекордные объемы

Нельзя сказать, что новые проекты в крае не реализуют вовсе: осенью в Заринске введен новый завод «Русская кожа Алтай», а в начале года в Павловске запустили деревообрабатывающий комбинат. Оба предприятия построены с участием кредитов ВТБ.

Возможности кредитовать инвестпроекты у банков есть. Ставки снижаются, и правительство страны этому всячески способствует: принято несколько программ субсидирования процентных ставок, участвуют в них и федеральные, и региональные банки.

«Такого объема денег, который генерируется федеральным центром, не было никогда за 25 лет работы нашего банка», — рассказал председатель правления «Алтайкапиталбанка» Игорь Германенко.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

Невостребованные деньги

Однако интерес к инвестициям со стороны заемщиков заметно сократился. Берут взаймы у банков в основном на рефинансирование действующих кредитов или на оборотные средства, сообщила президент «Алтайского банковского союза» и управляющая банком «Открытие» по Алтайскому краю Эльвира Вебер.

«Если в прошлом году, работая по „программе 1706“, мы видели высокий интерес к кредитованию как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, то в этом спрос на инвесткредиты практически нулевой», — подтверждает Александр Ильин, управляющий оперофисом «Барнаульский» банка «Левобережный».

«Количество денег, которые мы способны выдать на инвестиционные цели, намного превышает предложение от бизнеса. Наш банк прошел аккредитацию по всем федеральным программам, но мы не выбираем даже те скромные лимиты, которые у нас есть», — сообщил Игорь Германенко.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

В целом по стране ситуация аналогичная. Более того, бизнес не хочет развиваться и «на свои». По словам Эльвиры Вебер, на депозитах юрлиц и остатках на счетах аккумулировано около 3 трлн рублей.

Что это значит?

Есть несколько версий слабого спроса на инвесткредиты. Во-первых, клиенты банков больше заинтересованы в отладке действующего бизнеса, считая развитие новых проектов рискованным.

Во-вторых, получение кредитов по субсидируемым ставкам слишком зарегламентировано. Взять их сложно, а тем, кому легко, они зачастую не нужны. К тому же участие в госпрограммах — это еще и риск подвергнуться проверке силовых структур.

«Педаль газа — это экономическая политика правительства, педаль тормоза — правоохранительная система, в России нажали на обе педали сразу», — процитировал недавнее выступление Анатолия Чубайса один из экспертов.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

В-третьих, развитие ограничивает сокращение доходов россиян, продолжающееся с 2016 года. «Фундаментальная причина — отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения. Зачем производить то, что потом нельзя будет реализовать?» — считает Александр Ильин.

Следствием же этого будет слабый рост экономики. По оценке ЦБ, рост российского ВВП составит в 2019 году лишь 0,8−1,3%.

Цифра 6 млрд рублей — на такую сумму взяли кредиты в банках индивидуальные предприниматели за семь месяцев 2019 года, что на 47,5% больше того же периода 2018 года, по данным отделения по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ.

Пузырь на рынке

Еще одна тенденция рынка не новая: динамичный рост объема потребительского кредитования. Алтайский край в этом смысле бьет рекорды.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

Национальное бюро кредитных историй включило регион в число лидеров по приросту потребкредитов (+17,3% за январь — август 2019 года). Общий объем выдач за семь месяцев достиг 108 млрд рублей, сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ.

Чтобы не допустить «пузыря», ЦБ ввел с 1 октября новые требования к банкам — при рассмотрении заявок на кредиты учитывать долговую нагрузку заемщика. Правда, правила пока работают со сбоями: появилась группа заемщиков, которые стабильно платят по кредитам, но не проходят по критериям ЦБ, рассказал Игорь Германенко.

Что это значит?

Проблема не в том, что растет потребкредитование само по себе, а скорее в том, у кого: на кредиты «подсели» те, кто вынужден покупать в рассрочку товары повседневного спроса.

В итоге расслоение населения продолжается: бедные еще больше беднеют, а богатые — богатеют. В интернете уже ходят «веселые» картинки: батон, а рядом с ним ценник и пометка — «можно взять в рассрочку на 10 месяцев».

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

Тенденцию эту в банковском сообществе считают тревожной. «Пузырь, который постепенно надувается на рынке потребительского кредитования, будет одним из вызовов ближайших лет», — полагает Александр Ильин.

Потребительское кредитование в Алтайском крае 87,5 млрд рублей — общий объем потребкредитов, включая авто-, POS-кредиты и т. п. 7,9% — доля просрочки в общем объеме ссудной задолженности. 120,5 млрд рублей — общий объем задолженности по потребкредитам на 1 сентября 2019 года. Данные за восемь месяцев 2019 года. Источник: отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ.

Люди хотят общаться

Третья тенденция на финансовом рынке только намечается. И она может показаться парадоксальной. С одной стороны, банки все больше уходят от прямого общения с клиентами. «Люди хотят все услуги получать с телефона», — уверен Алексей Еськин, директор барнаульского филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

И для многих банков задача дальнейшей цифровизации услуг и повышения производительности дистанционных каналов обслуживания — в числе главных.

«Цифровые каналы будут развиваться и дальше — таким образом сокращаются издержки, а сервис становится более комфортным», — говорит Сергей Никулин, управляющий ВТБ по Алтайскому краю и Республике Алтай. «Снижение роли человеческого фактора и повышение роли алгоритмов и программ будет продолжаться», — согласен Андрей Макулов, член совета директоров «ФорБанка».

С другой стороны, в Европе клиенты уже начинают возвращаться в офисы. И не только в Европе.

«Да, наши клиенты уходят в цифровизацию, приходит молодое поколение. Но и от молодого поколения мы в банке „Открытие“ слышим: им не хватает личного общения, они без него скучают», — рассказала Эльвира Вебер.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

«Когда дело касается таких сложных продуктов, как, например, ипотека, клиенты все же предпочитают общаться с сотрудником в живом формате. На первую консультацию по оформлению ипотеки люди приходят целыми семьями. Поэтому мы продолжаем открывать новые точки обслуживания», — продолжает Сергей Никулин.

Что это значит?

И все же большинство руководителей банков на экспертном совете пришли к выводу: массового возврата в офисы не произойдет. Банковские офисы со временем станут местом, где решают нестандартные проблемы и обслуживают VIP-персон.

«Офисы — дорогая штука. И как бы мы ни говорили про бабушек, которым хочется поговорить, им, к сожалению, это делать будет негде. Офисы сохранятся, но туда будут возвращаться люди, которые могут эту дополнительную услугу оплачивать. Иначе говоря, это будет VIP-услуга, услуга не для бабушек. А бабушкам придется учиться работать в интернете либо обращаться к внукам», — сказал Андрей Макулов.

Кредиты юрлицам и ИП в Алтайском крае 94 млрд рублей — общий объем кредитов, полученных юрлицами. На 18% больше. Из них 51 млрд рублей — объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. На 15% больше. Данные за семь месяцев 2019 года. Сравнение с восемью месяцами 2018 года. Источник: отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ. Крупнейшие заемщики-юрлица 30,5 млрд рублей — кредиты, полученные ритейлом (опт и розница). 19 млрд рублей — обрабатывающие производства. 9 млрд рублей — сельское хозяйство. Данные за семь месяцев 2019 года.

Ипотека сокращается

Между тем с начала года наметилась еще одна тенденция: ипотечное кредитование снижается — впервые за последние годы.

Спад отмечают не во всех банках: к примеру, в ВТБ за восемь месяцев года имел место рост на 19%, сообщил Сергей Никулин. В банке «Открытие» в третьем квартале года выдано жилищных займов на 51% больше, чем в первом (в штуках).

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

Общая же картина такая: объем ипотеки сократился на 8,7%, количество кредитов — на 17,8%, приводит данные отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ.

Что это значит?

В банковском сообществе не исключают, что спад ипотеки — следствие перехода на новые механизмы финансирования жилищного строительства.

К работе по-новому кредитные организации, как они заявляют, подготовились. «С 1 июля 2019 года наши клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка», — говорит, например, Сергей Никулин.

Но активность застройщиков пока невысока: только пять домов в Барнауле (или 98,5 тыс. кв. метров) возводят по новым правилам, заявки по еще трем объектам на рассмотрении, по данным инспекции стройжилнадзора на конец октября.

Экспертный совет по развитию банковского сектора. Дмитрий Лямзин.

Между тем и эскроу-счета, и проектное финансирование — новые продукты и для банков, и для застройщиков, и они радикально изменили сложившиеся схемы. Как это скажется на рынке жилищного строительства, пока неясно. Но сбои наверняка будут. «Это даже не проблема. Это — вызов», — резюмировал один из экспертов-банкиров.