«Бабушкам придется осваивать Интернет»: какие итоги года подвели алтайские банкиры

Такого объема денег, который могут выдать банки на развитие бизнеса, не было за всю новейшую историю России. Однако кредиты на инвестиции сегодня менее востребованы в банках, чем на оборотные средства. Об этой и других тенденциях финансового рынка рассказали руководители ведущих кредитных учреждений в ходе экспертного совета, организованного ИД «Алтапресс» и прошедшего в барнаульском ресторане Lan Gusto .

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Инвесткредиты теряют популярность

Нельзя сказать, что новые проекты в крае не реализуют вовсе: на днях в Заринске введен в эксплуатацию новый завод «Русская кожа Алтай», а в начале года запущен древообрабатывающий комбинат в Павловске. Оба предприятия построены с участием кредитов банка ВТБ.

Кредитовать инвестпроекты банки готовы. Тем более, что ставки снижаются, а правительство страны этому способствует: принято несколько программ субсидирования процентных ставок, участвуют в них и федеральные, и региональные банки.

«Такого объема денег, который генерируются федерацией, не было никогда за 25 лет работы нашего банка», , — рассказал председатель правления «Алтайкапиталбанка» Игорь Германенко.

Однако в целом в банковском сообществе говорят о невысоком интересе к кредитам на инвестиции. Берут взаймы у банков, в основном, на рефинансирование действующих кредитов или на оборотные средства, сообщила президент «Алтайского банковского союза» и управляющий банком «ФК Открытие» по Алтайскому краю Эльвира Вебер.

Антон Слободчиков и Игорь Германенко ( справа). Экспертный совет ИД «Алтапресс». Дмитрия Лямзин.

«Если в прошлом году, работая по „Программе 1706“, мы видели высокий интерес к кредитованию как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, то в этом году спрос на инвесткредиты практически нулевой», — соглашается и Александр Ильин, управляющий оперофисом «Барнаульский» банка «Левобережный».

О такой же тенденции рассказал и Игорь Германенко.

«Количество денег, которые мы способны выдать на инвестиционные цели, намного превышает предложение от бизнеса. Наш банк прошел аккредитацию по всем федеральным программам, но мы не выбираем даже те скромные лимиты, которые у нас есть», — сказал руководитель «Алтайкапиталбанка».

И в целом по стране ситуация аналогичная. По словам Эльвиры Вебер, на депозитах юрлиц и остатках на счетах, по последним данным, аккумулировано около 3 трлн. рублей. Для сравнения: доходы федерального бюджета России в 2019 году, про прогнозам, должны были составить почти 20 трлн.

Что это значит?

Есть несколько версий происходящего. Во-первых, клиенты банков сегодня больше заинтересованы в отладке действующего бизнеса, так как развитие новых проектов считают рискованным. Во-вторых, получение кредитов по субсидируемым ставкам слишком зарегламентировано, взять такой кредит сложно, а тем, кому легко, кредит зачастую не нужен.

В-третьих, бизнес ограничивает сокращение доходов населения, продолжающееся с 2016 года.

«Фундаментальная причина — отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения. Зачем производить то, что потом нельзя будет реализовать», — описал вероятную логику бизнеса Александр Ильин.

Однако следствием этого будет слабый рост экономики, полагали участники. Вывод подтверждают и прогнозы: ЦБ прогнозирует рост на уровне 0,8−1,3%, Минэкономразвития — 1,3%.

Экспертный совет ИД «Алтапресс». Дмитрия Лямзин.

Пузырь на рынке потребкредитования

Еще одна тенденция не новая: рост объема потребительского кредитования. Алтайский край в этом смысле бьет рекорды: Национальное бюро кредитных историй включило регион в число лидеров по приросту потребкредитов (+17,3% за январь-август 2019 года).

С 1 октября вступили в силу новые правила ЦБ выдачи потребкредитов — с учетом долговой нагрузки заемщиков. Правда, правила пока работают со сбоями: появилась группа заемщиков, которые стабильно платят по кредитам, но не проходят по критериям ЦБ, рассказал Игорь Германенко.

Что это значит?

Проблема не в том, что потребкредитование растет, а в том, у кого: на кредиты «подсели» те, кто вынужден покупать в рассрочку продукты повседневного спроса. В итоге расслоение населения продолжается, бедные еще больше беднеют, а богатые — богатеют. В интернете уже ходят веселые картинки: батон, а рядом с ним ценник — «можно взять в рассрочку на 10 месяцев.

Тенденцию эту в банковском сообществе считают тревожной.

«Пузырь, который постепенно надувается на рынке потребительского кредитования, будет одним из вызовов ближайших лет», -полагает Александр Ильин.

Экспертный совет ИД «Алтапресс». Дмитрия Лямзин.

Люди хотят общаться

Еще одна тенденция на финансовом рынке только намечается. И она может показаться парадоксальной. С одной стороны, банки все больше уходят от прямого общения с клиентами. «Люди хотят все услуги получать с телефона», — уверен Алексей Еськин, директор барнаульского филиала инвестиционной компании «Фридом Фитнанс».

И для многих задача дальнейшей цифровизации банковских услуг и повышения производительности дистанционных каналов обслуживания стоит в топе главных. «Снижение роли человеческого фактора и повышение роли алгоритмов и программ будет продолжаться», — полагает Андрей Макулов, член совета директоров «ФорБанка».

С другой стороны, в Европе клиенты уже начинают возвращаться в офисы. И, как показало обсуждение на экспертном совете, не только в Европе. Возврат клиентов в офисы отметили, к примеру, в банке «Левобережный».

«Да, наши клиенты уходят в цифровизацию, приходит молодое поколение. Но и от молодого поколения мы в банке «Открытие» слышим: им не хватает личного общения, они без него скучают», — рассказала Эльвира Вебер.

При этом расширение общения может быть выгодно и самим банкам: как показала практика, так сотрудник банка продает больше дополнительных продуктов.

Экспертный совет ИД «Алтапресс». Дмитрия Лямзин.

Что это значит?

И все же большинство руководителей банков на экспертном совете пришли к выводу: массового возврата в офисы не произойдет. Банковские офисы со временем станут местом, где решают нестандартные проблемы и обслуживают VIP-персон.