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Экономика

Жители Алтайского края стали брать больше кредитов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) назвало Алтайский край в числе лидеров по приросту потребительских кредитов. В январе-августе 2019 года прирост составил 17,3%.

Кредит.
Кредит.
СС0.

Алтайский край входит в 30-тку регионов-лидеров по объемам выдачи данного типа розничных кредитов. Прирост больше зафиксировали только в Кемеровской области (+19,3%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки.

«При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более „дорогих“ товаров и услуг. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств», — считает он.

Наименьшие темпы роста среднего размера выданных потребкредитов в Москве (+1,9%), Московской области (+4,2%) и Республике Саха (Якутия) (+4,4%) (Таблица 2).

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в январе — августе составил 180,4 тыс. рублей.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Самый значительный рост произошел в категории граждан от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%).

Ранее сообщалось, что банки планируют использовать новый метод оценки кредитоспособности клиентов — учитывать кредитное поведение их родственников.

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