Российские банки будут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заёмщиков, опираясь на данные кредитных историй их родственников. Данный сервис разработан бюро кредитных историй «Эквифакс», который собирает информацию о кредитах розничных банков, за исключением Сбербанка. Около 10 розничных банков, среди которых ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит», сейчас тестируют новый проект.

Как это работает?

Новый сервис оценивает риск дефолта заемщика исключительно на основе кредитных историй его родственников. Другими словами, данные о самом клиенте не используются. Банк отправляет данные о претенденте на кредит в бюро, после чего БКИ сопоставляет полученную информацию со сведениями других субъектов кредитных историй. Система обращает внимание на ФИО, адрес регистрации, данные о поручителях и созаемщиках и т. д.

После поиска совпадений система изучает кредитное поведение родственников клиента и определяет риск дефолта самого заемщика — эти данные могут повлиять на итоговый кредитный рейтинг, который будет отправлен банку. Рейтинг будет зависеть от того, допускал ли родственник кредитозаемщика просрочку и в каком объеме. Система содержит сведения о почти 60 млн граждан. Поэтому вероятность найти информацию хотя бы об одном родственнике клиента составляет 80% — сообщает «Эквифакс»

Как эксперты оценивают новый сервис?

Пресс-служба Альфа-Банка отметила, что показатель качества кредитной истории ближнего окружения «может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на финансовое положение самого заемщика». Эксперт банка «Абсолют» Елена Ковырзина заметила, что новый подход к работе с клиентом более применим при выдаче необеспеченных ссуд и автокредитов.

Есть и те, кто не приемлет использование нового сервиса — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников — отмечает РБК