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Экономика

Россиянам предоставят возможность выкупать свои долги у банков

Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику, пишет «Коммерсантъ».

Кредит.
Кредит.
СС0

Ведомство внесло соответствующие поправки в законы о взыскании долгов и «О микрофинансовой деятельности».

По сути, речь идет о списании кредита, поскольку долги перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, отмечает издание. При этом даже упустив момент, должник потом сможет выкупить свой кредит у владельца с дисконтом.

Участники рынка опасаются негативных последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов в случае принятия поправок, пишет bfm.ru. Правозащитники, наоборот, видят в предлагаемых изменениях лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан, предполагает издание.

Ранее сообщалось, что россияне тратят на погашение кредита от 10 до 20% семейного дохода. При этом большинство из них считают, что могут погасить долг перед банком. Такие данные большого опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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