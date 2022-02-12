«Это не просто плохо, это очень плохо»: Набиуллина оценила ипотеку без первоначального взноса

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает ипотеку без первоначального взноса плохим продуктом, который спровоцировал в 2000-х кризис в США.

«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдаётся людям без накоплений», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, наличие первоначального взноса является хорошим индикатором того, что человек будет способен обслуживать свой кредит.

Глава регулятора добавила, что доля ипотечных кредитов без первоначального взноса в настоящее в России составляет менее 1%. Система макропруденциальных надбавок ЦБ направлена то, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты с низким первоначальном взносом.

Ранее стало известно, что Банк России решил повысить ключевую ставку до 9,5% годовых.