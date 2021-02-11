Этого никто не отменял. Путин поручил разобраться с зарплатными проблемами бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно разобраться с проблемами, связанными с оплатой труда научных сотрудников и работников бюджетной сферы в целом, передает РИА Новости .

В рамках совещания с членами правительства, глава государства напомнил, что в 2018 году кабмин отчитался о повышении зарплат бюджетников в рамках майского указа.

По словам Путина, «это требование никто не отменял», а достигнутый уровень необходимо поддерживать.

«Порой мы видим по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — сказал президент, добавив, что ряд ведомств начал «подгонку формальных показателей».

«На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина. Повторю, такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций. Я вас попрошу — да, это непростая работа, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника», — также заявил Путин.

В заключение он акцентировал внимание на том, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.