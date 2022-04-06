— Просьба немного рассказать о себе.

— Мне 42 года, день рождения 5 сентября.

Образование: окончила Алтайский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Далее была аспирантура и недописанная кандидатская диссертация. Основным дополнительным образованием для себя считаю обучение и работу в международных проектах и стажировки за рубежом.

Компетенции: мои личные — разработка бизнес-стратегий, стабилизационный консалтинг, оптимизация бизнес-процессов. Компетенции ASBA-консалтинг — маркетинговая аналитика, инвестиционный консалтинг, проекты институционального развития.

Увлечения: английский язык, которым владею свободно, горные лыжи, вейкборд, чтение и модерация Клуба читающих бизнесменов.

— Как выбрали вашу профессию?

— ASBA-консалтинг — наш семейный бизнес. Я начинала работать переводчиком в 1999 году, совмещая с работой в аудиторской компании. По счастливому случаю, благодаря знанию английского языка, попала в международный проект, организованный Правительством РФ и Европейским союзом. Много училась за границей. Когда стала работать с производствами, поняла, что мне нравится участвовать в изменениях бизнеса и видеть рост компаний. Со многими клиентами мы работаем с момента их основания, а сейчас это уже крепкий развивающийся бизнес.

Встреча Клуба читающих бизнесменов. Фото из личного архива Е. Буглаковой

— Что относите к своим достижениям?

— Безумно горжусь опытом работы нашей компании ASBA-консалтинг — 26 лет и более 1200 кейсов в портфолио. Мой личный стаж в консалтинге 20 лет. Из самых известных проектов — разработка и реализация инвестиционного проекта особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» с общим объемом инвестиций 7,8 млрд. рублей. Самый крупный проект — разработка концепции развития региона с объемом инвестиционной составляющей 590 миллиардов рублей.

— С какими вопросами «по делу» к вам обращаются знакомые? В чём помогаете за деньги? А без денег?

— За деньги: разработка или корректировка бизнес-стратегий, оптимизация бизнес-процессов, маркетинговая аналитика рынка, расчет экономики инвестиционных проектов.

Без денег: первая консультация — бесплатна. Актуальная сейчас консультация — дорожная карта по пересборке стратегии, краткая аналитика ниш, требующих импортозамещения. Делюсь контактами своих клиентов, помогаю создать взаимовыгодные партнерства, выстраивать траекторию работы с командой в кризис, рекомендую, что почитать руководителю и обсудить с командой.

Клуб читающих бизнесменов на предприятии. Фото из личного архива Е. Буглаковой

— Каковы ощущения момента сегодня?

— Конечно, я испытываю волнение, которое вызвано нестабильностью момента. Но, как человек критически мыслящий, я научилась отделять то, что находится вне зоны моего контроля от того, на что я могу повлиять. Могу оказать посильную мне помощь и продолжать делать то, что умею хорошо. А это бизнес, которому я отдала половину своей жизни. В бизнесе всё идет по сценарию, который видела в 2008, 2014, 2020-х годах. Даже возникает ощущение дежавю, но с более серьезными вводными данными, длительностью, последствиями. В нашей компании произошло переструктурирование продуктов: от разработки стратегии и аналитики рынка, перешли к оптимизации бизнес-процессов и расчету финансовых моделей. В кризисы наибольший спрос на это, потому что бизнес с одной стороны ищет пути оптимизации, с другой стороны — ниши для диверсификации.

— В новых условиях разработанная концепция развития региона актуальна?

— Этот вопрос многие задают. У меня есть основание говорить, что наличие стратегии — точка опоры, что касается и бизнеса, и региона. Это как дом из кирпича по сравнению с соломенным домиком. В бурю соломенный дом унесёт весь, кирпичный устоит. Надеюсь, стратегия — тот самый фундамент для крепкого кирпичного дома. Всё то, о чём мы говорили на сессии, посвященной концепции социально-экономического развития региона, сейчас и подсвечивается. Выходит на первый план необходимость импортозамещения. Развитие туризма своевременно как никогда — внутренний туризм растет. Про кадры говорили: нужны люди, умеющие работать руками. Для этого необходимы общие программы производственников, колледжей и техникумов. Вся эта проблематика сейчас и высвечивается.

Буглакова Евгения с предпринимателями. Фото из личного архива Е. Буглаковой

— Что сейчас с вашими онлайн-каналами?

— За последние полгода я много сил вложила в свои онлайн-каналы. Теперь пришлось кое с чем расстаться. Конечно, жалко. Но, как стратег, я всегда понимала, что необходимо развивать не один канал, а их совокупность. Поэтому у меня есть личный сайт, на котором представлена подробная информация о моих компетенциях, услугах и проектах. Из социальных сетей — это ВКонтакте, TenChat (экспертная площадка). На площадке Яндекс. Кью мне присвоили статус эксперта в разделе «Бизнес и менеджмент». Также я развиваю Telegram-канал.

Для поддержки бизнеса мы с командой в соцсетях запустили проект Fast Charge, что в переводе «Быстрая зарядка». Это формат вопросов эксперту и ответов на бесплатной основе. Вопросы разные, для нас они не профильные, поэтому привлекаем экспертов и проводим вместе мозговые штурмы. Задать вопрос может любой желающий в одной из сетей или на сайте.

Еще один проект — #ниши. Это аналитика. С одной стороны, ведем опрос предпринимателей о том, с каким оборудованием и материалами возникли сложности. Вторая часть — делаем анализ потенциала импортозамещения в разрезе секторов экономики. В работе сейчас лёгкая, пищевая, перерабатывающая промышленность, производство автокомпонентов.

Модерирование стратегической сессии. Фото из личного архива Е. Буглаковой