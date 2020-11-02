Евро пробил максимум с декабря 2014 года

Курс доллара поднялся выше 80 рублей, евро рос до 94 рублей. Таким образом, европейская валюта пробила максимум с декабря 2014 года.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,58% — до 36,58 доллара за баррель, пишет bfm.ru.
Между тем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил, что ноябре российский рубль может стать самой перспективной валютой для хранения сбережений. По его словам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%.