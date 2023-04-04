4 апреля
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Экономика

Евро впервые за год преодолел отметку в 86 рублей

Впервые с 15 апреля 2022 года курс евро на валютных торгах Мосбиржи поднялся выше 86 рублей, сообщает ТАСС.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

По данным на 08:08 мск, курс евро прибавлял 0,36% и поднимался до 86 руб. 16 копеек.

Курс доллара растет до 78 рублей 95 копеек (+0,22%), свидетельствуют данные торгов на 08:09 мск, указывает bfm.ru.

Курс юаня поднялся до 11,4 рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В феврале доллар впервые с 27 апреля превысил 73 рубля. Ранее сообщалось, что курс доллара впервые опустился ниже 68 рублей.

Между тем когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик. Рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.

Но падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.

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