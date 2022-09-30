Когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик

Как утверждает эксперт, падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.
Антонов отметил, что рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.
«Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — сказал он.
При этом аналитик рассказал, что в октябре рубль может укрепиться до 53 рублей за доллар и 50 — за евро.
Ранее эксперт рассказал, на сколько может «разогнаться» рубль.