Когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик

Курс рубля может упасть к концу 2022 года, заявил « Прайму » финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как утверждает эксперт, падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.

Антонов отметил, что рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.

«Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — сказал он.

При этом аналитик рассказал, что в октябре рубль может укрепиться до 53 рублей за доллар и 50 — за евро.

Ранее эксперт рассказал, на сколько может «разогнаться» рубль.