30 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Когда и почему обрушится курс рубля, спрогнозировал аналитик

Курс рубля может упасть к концу 2022 года, заявил «Прайму» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Как утверждает эксперт, падение рубля может произойти на фоне санкций и напряженной политической обстановки.

Антонов отметил, что рубль стал сильнейшей валютой из-за «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют» недружественных стран.

«Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — сказал он.

При этом аналитик рассказал, что в октябре рубль может укрепиться до 53 рублей за доллар и 50 — за евро.

Ранее эксперт рассказал, на сколько может «разогнаться» рубль.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость