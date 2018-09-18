Европейский ЦБ показал дизайн новых банкнот номиналом в 100 и 200 евро

17 сентября Европейский Центральный банк (ЕЦБ) презентовал новые банкноты достоинством 100 и 200 евро, которые войдут в оборот 28 мая 2019 года.

Речь идет об обновленных купюрах второго поколения серии «Европа» с улучшенной защитой от подделок.

При печати используется специальная голограмма со знаком €. Кроме того, на серебристой полоске справа от номинала будут размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

LIVE on YouTube: Watch the unveiling of the #new100 and #new200 euro banknotes! They come into circulation on 28 May 2019 https://t.co/zT3v3jVtTL pic.twitter.com/Mf1e9QzP6d — European Central Bank (@ecb) 17 сентября 2018 г.

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки €, пишет DW.

Размер купюр

Изменится и размер купюр — теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования их в банкоматах. Длина при этом останется прежней.

Вывести из оборота

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.

Изменение дизайна рубля

Ранее сообщалось об изменениии дизайна российских купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Предпосылки для изменения дизайна банкнот существуют, сообщил руководитель «Гознака».

Новые банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей были введены в обращение осенью 2017 года. Первыми они появились в Москве и тех в регионах, которые были изображены на этих купюрах, — в Крыму и на Дальнем Востоке.

Позже, когда появились сообщения о проблемах с обращением этих купюр из-за их необычности, было запущено специальное приложение для распознавания их подлинности.