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Экономика

Евровзлет: эксперты рассказали о последствиях резкого подорожания европейской валюты

Экономисты рассказали о последствиях, которые жду Россию в связи с увеличением курса евро и, соответственно, падением рубля, пишут «Известия».

Евро.
Евро.
СС0

7 сентября впервые с февраля 2016 года курс евро превысил 90 рублей. В то время, как с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.

«Подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отметил, что дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты. И это отразится на благосостоянии граждан.

Выгода

Другого мнения придерживается руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы.

«С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки», — рассказал экономист.

От подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин, пишет sochi24.tv.

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