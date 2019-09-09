Эксперт: четырехдневная рабочая неделя обрушит российскую экономику

«Это вызовет неизбежное падение экономики — темпы роста нашего ВВП уменьшатся до нуля или уйдут даже в отрицательную зону. Не стоит забывать и о том, что у населения уже много лет падают реальные доходы. Сокращение рабочей недели приведет и к сокращению заработной платы», — отметил эксперт.