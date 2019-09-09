Эксперт: четырехдневная рабочая неделя обрушит российскую экономику

«Это вызовет неизбежное падение экономики — темпы роста нашего ВВП уменьшатся до нуля или уйдут даже в отрицательную зону. Не стоит забывать и о том, что у населения уже много лет падают реальные доходы. Сокращение рабочей недели приведет и к сокращению заработной платы», — отметил эксперт.
По мнению эксперта, обсуждать вопрос сокращения рабочей недели преждевременно, пишет ura.ru.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, «все эти обсуждения нужно вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие».
«Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе», — заявил Орешкин.
Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, заявил глава Минтруда Максим Топилин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр подчеркнул, что этот вопрос не будет решен в ближайшие несколько лет.
«Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — заявил Топилин.
Согласно опросу Фонда общественного мнения, 53% россиян одобряют идею перехода на «четырехдневку».
Отрицательно к этой идее относятся 34% опрошенных, при этом 43% предпочли бы вариант сокращения рабочего дня на один час.