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Работа и обучение

Минтруд обозначил сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, заявил глава Минтруда Максим Топилин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Карьера. Бизнес.
Карьера. Бизнес.
СС0

Министр подчеркнул, что этот вопрос не будет решен в ближайшие несколько лет.

«Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — цитирует Топилина агентство.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин на ВЭФ допустил переход на четырехдневную рабочую неделю при условии высокой производительности труда и высоких зарплат, пишет bfm.ru.

В июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что технологический прогресс рано или поздно приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Речь шла о «более лояльной организации рабочего времени»: гибких графиках, дистанционных форматов, вызова сотрудников по мере необходимости. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, — отмечал премьер-министр.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

Между тем группа ГАЗ миллиардера Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю.

Новый режим работы автомобилестроительного концерна стартует с октября.

После перехода на четырехдневку зарплата сотрудников будет начисляться пропорционально отработанному времени либо сделанному объему работ.

Главной причиной сокращения рабочей недели в холдинге называют санкции США, которые были введены в отношении активов Дерипаски.

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