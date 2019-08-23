Заводы российского миллиардера переходят на четырехдневную рабочую неделю

Новый режим работы автомобилестроительного концерна стартует с октября.

После перехода на четырехдневку зарплата сотрудников будет начисляться пропорционально отработанному времени либо сделанному объему работ.

Главной причиной сокращения рабочей недели в холдинге называют санкции США, которые были введены в отношении активов Дерипаски.

Из-за ограничений у предприятий ГАЗ могут возникнуть проблемы с импортными комплектующими двигателей. Что в условиях падающего рынка может привести к снижению производства, пишет «Коммерсант». При этом в холдинге Дерипаски утверждают, что уведомления — это превентивная мера, и при стабилизации рынка она вводится не будет.

Группа ГАЗ — российская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. В холдинг входит 13 заводов в восьми регионах России.

Ранее российские профсоюзы направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю, пишет ura.ru. Инициаторы объяснили это оптимизацией времени труда и отдыха.

Сторонние эксперты предупредили об опасности нововведения для российской экономики.

Накануне Медведев поручил чиновникам решить вопрос о 4-дневной рабочей неделе. В июне Медведев выразил мнение, что технологический прогресс рано или поздно приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Речь шла о «более лояльной организации рабочего времени»: гибких графиках, дистанционных форматов, вызова сотрудников по мере необходимости. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, — отмечал премьер-министр.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.