Медведев поручил чиновникам решить вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до конца сентября представить свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на список поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Чиновники должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику и социальную сферу. Помимо Минтруда, этим же вопросом будут заниматься Федерация независимых профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей.



В июне Медведев выразил мнение, что технологический прогресс рано или поздно приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Речь шла о «более лояльной организации рабочего времени»: гибких графиках, дистанционных форматов, вызова сотрудников по мере необходимости. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, — отмечал премьер-министр.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

Позднее, 13 августа, с предложением ввести четырехдневную рабочую неделю выступила Федерация независимых профсоюзов. В ФНПР ссылались на исследования Роструда и HeadHunter о том, что сокращение трудовой недели — в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства. В Министерстве труда в связи с этим отмечали, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), однако нижней границы не существует.