Способность российского бизнеса адаптироваться к шокам может показаться главным экономическим секретом страны. В самом деле: заработали масштабные санкции — а экономика продолжает расти. Но в индустриальном секторе Алтайского края не видят в этом секрета: «Промышленность региона диверсифицирована, а инвестпроекты реализуются при серьезной господдержке», — так объясняет устойчивость Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики. Он рассказал, как себя чувствуют алтайские заводы, во что инвестируют и как решаются системные проблемы отрасли.

Загружены заказами

— Вячеслав Сергеевич , что показывает мониторинг крупнейших промпредприятий и энергокомпаний Алтайского края? Как себя чувствует промышленность региона?

— Индекс промышленного производства за восемь месяцев — 101,2%. По этому показателю Алтайский край в тренде — в Сибирском федеральном округе такой же показатель составил 101,8%, в целом по России — 100,9%.

Если говорить об объемах в денежном выражении, то за восемь месяцев промпредприятия произвели продукцию на 430 млрд рублей — это плюс почти 30% к уровню прошлого года. Такой рост, в основном, обеспечен за счет увеличения цен на продукцию.

Но по отраслям мы видим хороший рост физических объемов. В сельхозмашиностроении — плюс 11%, в вагоностроении — плюс 16,5%. ВРЗ и «Алтайвагон» выпустили уже 7060 вагонов.

Загружены заказами и предприятия легкой промышленности. Во многом это связано со взаимодействием с «БТК групп», обособленное подразделение которого работает в Барнауле. Оно привлекает на субподряд другие компании, и они также обеспечены заказами.

На алтайском промпредприятии. www. alt-prom.ru

— В СМИ уже прозвучала информация о рывке Алтайского завода прецизионных изделий. Но его руководитель не раз говорил , что для дальнейшего развития нужны «длинные» и дешевые кредиты. Как эта проблема решается?

— За восемь месяцев АЗПИ увеличил объем производства в 1,6 раз. В связи с уходом с отечественного рынка концерна Bosch потребность в топливных системах нашего завода возросла в восемь раз. Его продукцию буквально рвут на части — ее требует и «КамАЗ», и группа «ГАЗ», и Минский моторный завод (Беларусь).

Как вы знаете, АЗПИ много лет инвестирует в производство полнокомплектных топливных систем. И сейчас завод подошел к новому этапу и планирует вложить в оборудование и расширение производства 1,5 млрд рублей.

Минпромэнерго края вместе с руководством завода работает над привлечением льготного займа федерального Фонда развития промышленности по новой программе «Автокомпоненты».

— А что с алтайскими оборонными заводами? Надо полагать , что в текущей ситуации они выиграли?

— В ОПК рост объемов составляет свыше 20% в денежном выражении, предприятия работают со значительной загрузкой. Кроме восьми заводов Алтайского края, отнесенных к ОПК, на них завязано еще большое количество предприятий, не связанных напрямую с отраслью.

И сегодня Минпромторг актуализировал перечень организаций ОПК, в него вошло уже более трех десятков организаций нашего региона.

АЗПИ. Анна Зайкова

Внешнеэкономические факторы

— Статистика показывает , что не у всех результаты положительные. В Союзе промышленников говорили , что один их крупнейших алтайских налогоплательщиков и экспортеров «Кучуксульфат» после введения санкций сократил объемы чуть ли не на 50%. Как сейчас там обстоят дела?

— В первом полугодии «Кучусульфат» действительно снижал производство, но в июне ситуация начала улучшаться. Предприятие нашло новых контрагентов как на российском, так и на зарубежных рынках.

И в сентябре-октябре объемы добычи и реализации достигли 95−97% от уровня прошлого года. Предприятие принадлежит государству, задачи ему поставлены, оно работает и формирует планы по развитию.

Некоторое снижение объемов реализации мы видим на шинном заводе «Нортек». К сожалению, курсовая разница работает не в его пользу.

— По данным крайстата , индекс производства кокса в крае за восемь месяцев составил 95,1%. Очевидно , речь идет об «Алтай-коксе». Как бы вы прокомментировали спад?

— Частично это связано с плановыми ремонтами на предприятии-собственнике — Новолипецком металлургическом комбинате. Но основная причина — внешнеэкономическая ситуация.

Тем не менее, в этому году мы видим заметный рост зарплат в производстве кокса — плюс 24,8% (данные по семи месяцам к тому же периоду прошлого года). Кроме того, инвестиционная активность на «Алтай-коксе» остается высокой, предприятие продолжает вкладывать в производство сотни миллионов рублей.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Санкции не повлияли

— Неопределенность в экономике , скачки курса национальной валюты и процентных ставок в банках обычно снижают интерес к инвестициям в основной капитал. Наблюдается ли сокращение инвестиционной активности в алтайской промышленности?

— Этого мы не видим. Наоборот, крупнейшие промышленные предприятия и энергокомпании увеличили вложения в основной капитал на 12,8%. Общий объем инвестиций за три первых квартала — 9,9 млрд рублей.

По итогам года мы прогнозируем объем инвестиций в 16,6 млрд. Для сравнения: в прошлом году — 15,2 млрд. Отмечу, что многие инвестпроекты реализуются при серьезной господдержке.

— В предыдущие годы промышленники анонсировали крупные инвестиции. Так , компания «Сибирь-Полиметаллы» заявляла , что вложит в Корбалихинский рудник и Рубцовскую обогатительную фабрику почти 40 млрд. Как повлияли на этот инвестпроект санкции?

— Санкции на его реализацию не повлияли, так как основное оборудование приобретено до их введения. Проект реализуется по графику, более половины запланированных инвестиций уже вложены.

— Как продвигается строительство отделочной фабрики «Меланжиста Алтая»? О нем тоже много говорили , стоимость проекта оценивалась в 13 млрд рублей.

— Часть нового производственного оборудования закуплено, и оно уже запущено в действующем производственном здании. Площадка для новой фабрики подготовлена на территории предприятия. Летом БМК получил разрешение на строительство, с площадки вынесены инженерные сети, и здесь полным ходом идет подготовка и заливка фундамента для зданий.

До конца года БМК «Мелажист Алтая» планирует построить котельную, станцию водоподготовки, очистные сооружения и завершить нулевой цикл по отделочной фабрике и химическому складу.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

— В сентябре в Рубцовске открылся первый в регионе промышленный технопарк «Юг Алтая». Государство вложило в него существенные средства. Что там будет?

— В создание «Юга Алтая» вложено около 750 млн рублей, из которых 505 млн — господдержка в виде субсидии. Это первый такой инфраструктурный проект в регионе.

По большому счету это — новый завод площадью почти 12 тыс. квадратных метров, на котором установлены новые современные металлообрабатывающие комплексы. Здесь разместятся резиденты промышленного парка, которые будут заниматься сборкой навесного почвообрабатывающего оборудования.

Единственные в России

— О планах организовать импортозамещение много говорят и пишут. Какие более-менее крупные инвестпроекты в этой области реалистичные?

— Знаковый для нас проект — производство колесных дисков для сельскохозяйственной и другой техники — его реализует Барнаульский завод прессового оборудования. Это первое предприятие в России, которое начало производить колесные диски такого диаметра. В проект уже инвестировано около 350 млн рублей, из которых 240 млн — льготные займы Фонда развития края.

Барнаульский завод мехпрессов. Конструкторский отдел Фото предоставлено БЗМП

— Какие еще новые и интересные инвестпроекты заявлены и , по вашему мнению , могут быть реализованы?

— Я бы отметил проект предприятия «Карбон» группы компаний «Роса» из Шипунова по производству активированного угля — он используется в промышленных фильтрах. Мощность линии, которую здесь намерены установить, — 8,4 тонн в сутки. Оборудование заказано, предприятие ведет строительно-монтажные работы. На проект выделен льготный заем Фонда развития промышленности — 525 млн рублей.

Отдельно хотел бы выделить завод «Алтайлесмаш» и его план строительства совершенно нового завода в Барнауле, оборудованного по последнему слову техники.

— Об этом предприятии мало известно. Расскажите о нем чуть подробнее.

— Завод занимается выпуском спецтехники для лесной, нефтяной и газовой отраслей. Техника эта востребована, в основном, за пределами края, в труднопроходимой местности, на «северах», в районе вечной мерзлоты. В этом году завод буквально в два раза увеличил объем производства и реализации.

Что касается инвестпроекта «Алтайлесмаша», то завод уже выкупил 10 гектаров на проспекте Космонавтов. Собственники рассчитывают, что к 2025 году смогут выпускать 600 единиц техники в год — это в пять раз больше, чем в 2021-м.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

— Есть ли предприятия , отказавшиеся от инвестпроекта из-за санкций?

— Риски отказа от проекта создания технопарка в Бийске было у собственника компании «АлтайБиоТех». Много переговоров было проведено, и в конце концов компания подтвердила, что приступает к реализации проекта. В конце 2021 года комиссия одобрила выделение ему субсидии из федерального бюджета на сумму 500 млн рублей.

В настоящее время завершаются все подготовительные работы для начала строительства объекта. Основной специализацией технопарка будет выпуск БАДов и упаковки для них.

Будущее в парке

— В прошлом году я беседовала с руководителем «Мартики» — он сказал , что готов войти в новый индустриальный парк в Барнауле и построить современный завод. Но нужна площадка — а под их требования подходят не все участки. Как решается эта проблема?

— Нехватка площадок — как готовых зданий, так и свободных участков — это системная проблема в регионе. Ряд средних и даже крупных предприятий застроили все имеющиеся площади и для дальнейшего их развития им нужны участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой.

Компания «Мартика». Фото Анны Зайковой

Что могу сказать? Площадка для новой промышленной зоны в Барнауле определена — территория на пересечении ул. Звездной и Павловского тракта площадью 66 гектаров. Вложения в инженерное обустройство этой площадки мы оцениваем в 300−350 млн рублей (без внутриплощадочных сетей). И сейчас прорабатываем механизмы привлечения на эти цели федеральных средств.

Земля эта зарезервирована и переведена в ведение министерства экономического развития Алтайского края. Ждем изменений в Генплан Барнаула — участки надо перевести в категорию «земли промышленности». По последним данным, это произойдет в феврале 2023 года. Пул предприятий, которые готовы туда входить, есть.

— Существуют ли механизмы поддержки промышленников , покупающих готовые здания?

— На федеральном уровне заработал механизм промышленный ипотеки. Предоставляются льготные займы — до 500 млн рублей из федерального бюджета под 5% годовых на приобретение производственных зданий. Оператором поддержки выступает Минпромторг РФ.

«Сибирь-Полиметаллы». www. alt-prom.ru

Системные решения

— Некоторые наши промышленники целенаправленно переходят на роботов — рабочих рук не хватает. Однако не все могут себе это позволить , да и не везде можно заменить людей. И ведь мобилизация только обострила эту проблему. С учетом того , что страна находится в демографической яме , возможны ли какие-то решения?

— Еще в сентябре мы с оборонщиками голову ломали, как наполнять их предприятия кадрами. А после того, как началась частичная мобилизация, на оборонные предприятия выстроилась очередь из желающих трудоустроиться. На других предприятиях — обратная ситуация: люди увольняются для того, чтобы перейти на предприятия ОПК. Такая тенденция есть.

Системные решения здесь принимаются, но надо понимать: быстрых результатов мы не получим. Одно из таких решений — участие в пилотном федеральном проекте «Профессионалитет».

— Что он даст предприятиям?

— Первая отрасль, которая вошла в проект — это легкая промышленность. На базе Алтайской академии гостеприимства создан учебный центр для подготовки швей — в сентябре больше 100 выпускников школ уже начали учиться.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуют вместе с меланжистами. www. alt-prom.ru

Обучаться они будут на современном оборудовании, аналогичном установленному на площадке «БТК групп», и в тесной связке с предприятием. По завершении выпускники смогут устроиться на предприятие «БТК групп».

Второе направление — машиностроение. Инициатором и индустриальным партнером здесь выступил завод «Ротор». Обучение специалистов начнется в 2023 году вместе с машиностроительным колледжем, министерством образования и минпромэнерго края. Думаю, со временем в проекте будет участвовать не только «Ротор», но и другие машиностроители.

Между тем, для решения кадрового вопроса есть еще один механизм: создание исправительных центров УФСИН на территории предприятий.

— В Алтайском крае уже есть такой опыт?

— Есть уже несколько инициатив — занимается этим, например, компания «Союз», которая первой обустроила общежитие на 135 человек, где размещает эту категорию работников.

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам в Барнауле. Анна Зайкова.

Осужденные работают как на «Алтайгеомаше», так и на других промпредприятиях края — например, на Барнаульском меланжевом комбинате. Кроме того, по этой схеме давно работает «Нортек», интерес выразили «Сибэнергомаш-БКЗ» и «Барнаултрансмаш».

В целом на предприятиях края уже трудоустроено около 450 осужденных, и в федеральном правительстве поставили задачу увеличить эту цифру в этом году еще на 400 человек.

Задача в том, чтобы осужденные меньше времени проводили в местах заключения, а могли трудиться на предприятиях. Получать там востребованные профессии, а в дальнейшем, возможно, там и оставаться. Роль УФСИна в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать.

Зарплата в промышленности края (январь-июль 2022 года) 35 403 рубля , или +12,2%* - в целом по Алтайскому краю

или +12,2%* - в целом по Алтайскому краю 59 261 рубль , или +33,6% - в добыче полезных ископаемых

или +33,6% - в добыче полезных ископаемых 36 851 рублей , или +15% - в обрабатывающих производствах, В том числе: 44 669 рублей , или +23,5% - в производстве электрического оборудования

или +23,5% - в производстве электрического оборудования 33 842 рубля , или +48,2% - в производстве кожи

или +48,2% - в производстве кожи 31 153 рубля , или +30,8% - в производстве одежды *к январю-июлю 2021 года Источник: Алтайкрайстат.

«Алттранс». www. alt-prom.ru

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