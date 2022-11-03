Загружены заказами
— Вячеслав Сергеевич, что показывает мониторинг крупнейших промпредприятий и энергокомпаний Алтайского края? Как себя чувствует промышленность региона?
— Индекс промышленного производства за восемь месяцев — 101,2%. По этому показателю Алтайский край в тренде — в Сибирском федеральном округе такой же показатель составил 101,8%, в целом по России — 100,9%.
Если говорить об объемах в денежном выражении, то за восемь месяцев промпредприятия произвели продукцию на 430 млрд рублей — это плюс почти 30% к уровню прошлого года. Такой рост, в основном, обеспечен за счет увеличения цен на продукцию.
Но по отраслям мы видим хороший рост физических объемов. В сельхозмашиностроении — плюс 11%, в вагоностроении — плюс 16,5%. ВРЗ и «Алтайвагон» выпустили уже 7060 вагонов.
Загружены заказами и предприятия легкой промышленности. Во многом это связано со взаимодействием с «БТК групп», обособленное подразделение которого работает в Барнауле. Оно привлекает на субподряд другие компании, и они также обеспечены заказами.
— В СМИ уже прозвучала информация о рывке Алтайского завода прецизионных изделий. Но его руководитель не раз говорил, что для дальнейшего развития нужны «длинные» и дешевые кредиты. Как эта проблема решается?
— За восемь месяцев АЗПИ увеличил объем производства в 1,6 раз. В связи с уходом с отечественного рынка концерна Bosch потребность в топливных системах нашего завода возросла в восемь раз. Его продукцию буквально рвут на части — ее требует и «КамАЗ», и группа «ГАЗ», и Минский моторный завод (Беларусь).
Как вы знаете, АЗПИ много лет инвестирует в производство полнокомплектных топливных систем. И сейчас завод подошел к новому этапу и планирует вложить в оборудование и расширение производства 1,5 млрд рублей.
Минпромэнерго края вместе с руководством завода работает над привлечением льготного займа федерального Фонда развития промышленности по новой программе «Автокомпоненты».
— А что с алтайскими оборонными заводами? Надо полагать, что в текущей ситуации они выиграли?
— В ОПК рост объемов составляет свыше 20% в денежном выражении, предприятия работают со значительной загрузкой. Кроме восьми заводов Алтайского края, отнесенных к ОПК, на них завязано еще большое количество предприятий, не связанных напрямую с отраслью.
И сегодня Минпромторг актуализировал перечень организаций ОПК, в него вошло уже более трех десятков организаций нашего региона.
Внешнеэкономические факторы
— Статистика показывает, что не у всех результаты положительные. В Союзе промышленников говорили, что один их крупнейших алтайских налогоплательщиков и экспортеров «Кучуксульфат» после введения санкций сократил объемы чуть ли не на 50%. Как сейчас там обстоят дела?
— В первом полугодии «Кучусульфат» действительно снижал производство, но в июне ситуация начала улучшаться. Предприятие нашло новых контрагентов как на российском, так и на зарубежных рынках.
И в сентябре-октябре объемы добычи и реализации достигли 95−97% от уровня прошлого года. Предприятие принадлежит государству, задачи ему поставлены, оно работает и формирует планы по развитию.
Некоторое снижение объемов реализации мы видим на шинном заводе «Нортек». К сожалению, курсовая разница работает не в его пользу.
— По данным крайстата, индекс производства кокса в крае за восемь месяцев составил 95,1%. Очевидно, речь идет об «Алтай-коксе». Как бы вы прокомментировали спад?
— Частично это связано с плановыми ремонтами на предприятии-собственнике — Новолипецком металлургическом комбинате. Но основная причина — внешнеэкономическая ситуация.
Тем не менее, в этому году мы видим заметный рост зарплат в производстве кокса — плюс 24,8% (данные по семи месяцам к тому же периоду прошлого года). Кроме того, инвестиционная активность на «Алтай-коксе» остается высокой, предприятие продолжает вкладывать в производство сотни миллионов рублей.
Санкции не повлияли
— Неопределенность в экономике, скачки курса национальной валюты и процентных ставок в банках обычно снижают интерес к инвестициям в основной капитал. Наблюдается ли сокращение инвестиционной активности в алтайской промышленности?
— Этого мы не видим. Наоборот, крупнейшие промышленные предприятия и энергокомпании увеличили вложения в основной капитал на 12,8%. Общий объем инвестиций за три первых квартала — 9,9 млрд рублей.
По итогам года мы прогнозируем объем инвестиций в 16,6 млрд. Для сравнения: в прошлом году — 15,2 млрд. Отмечу, что многие инвестпроекты реализуются при серьезной господдержке.
— В предыдущие годы промышленники анонсировали крупные инвестиции. Так, компания «Сибирь-Полиметаллы» заявляла, что вложит в Корбалихинский рудник и Рубцовскую обогатительную фабрику почти 40 млрд. Как повлияли на этот инвестпроект санкции?
— Санкции на его реализацию не повлияли, так как основное оборудование приобретено до их введения. Проект реализуется по графику, более половины запланированных инвестиций уже вложены.
— Как продвигается строительство отделочной фабрики «Меланжиста Алтая»? О нем тоже много говорили, стоимость проекта оценивалась в 13 млрд рублей.
— Часть нового производственного оборудования закуплено, и оно уже запущено в действующем производственном здании. Площадка для новой фабрики подготовлена на территории предприятия. Летом БМК получил разрешение на строительство, с площадки вынесены инженерные сети, и здесь полным ходом идет подготовка и заливка фундамента для зданий.
До конца года БМК «Мелажист Алтая» планирует построить котельную, станцию водоподготовки, очистные сооружения и завершить нулевой цикл по отделочной фабрике и химическому складу.
— В сентябре в Рубцовске открылся первый в регионе промышленный технопарк «Юг Алтая». Государство вложило в него существенные средства. Что там будет?
— В создание «Юга Алтая» вложено около 750 млн рублей, из которых 505 млн — господдержка в виде субсидии. Это первый такой инфраструктурный проект в регионе.
По большому счету это — новый завод площадью почти 12 тыс. квадратных метров, на котором установлены новые современные металлообрабатывающие комплексы. Здесь разместятся резиденты промышленного парка, которые будут заниматься сборкой навесного почвообрабатывающего оборудования.
Единственные в России
— О планах организовать импортозамещение много говорят и пишут. Какие более-менее крупные инвестпроекты в этой области реалистичные?
— Знаковый для нас проект — производство колесных дисков для сельскохозяйственной и другой техники — его реализует Барнаульский завод прессового оборудования. Это первое предприятие в России, которое начало производить колесные диски такого диаметра. В проект уже инвестировано около 350 млн рублей, из которых 240 млн — льготные займы Фонда развития края.
— Какие еще новые и интересные инвестпроекты заявлены и, по вашему мнению, могут быть реализованы?
— Я бы отметил проект предприятия «Карбон» группы компаний «Роса» из Шипунова по производству активированного угля — он используется в промышленных фильтрах. Мощность линии, которую здесь намерены установить, — 8,4 тонн в сутки. Оборудование заказано, предприятие ведет строительно-монтажные работы. На проект выделен льготный заем Фонда развития промышленности — 525 млн рублей.
Отдельно хотел бы выделить завод «Алтайлесмаш» и его план строительства совершенно нового завода в Барнауле, оборудованного по последнему слову техники.
— Об этом предприятии мало известно. Расскажите о нем чуть подробнее.
— Завод занимается выпуском спецтехники для лесной, нефтяной и газовой отраслей. Техника эта востребована, в основном, за пределами края, в труднопроходимой местности, на «северах», в районе вечной мерзлоты. В этом году завод буквально в два раза увеличил объем производства и реализации.
Что касается инвестпроекта «Алтайлесмаша», то завод уже выкупил 10 гектаров на проспекте Космонавтов. Собственники рассчитывают, что к 2025 году смогут выпускать 600 единиц техники в год — это в пять раз больше, чем в 2021-м.
— Есть ли предприятия, отказавшиеся от инвестпроекта из-за санкций?
— Риски отказа от проекта создания технопарка в Бийске было у собственника компании «АлтайБиоТех». Много переговоров было проведено, и в конце концов компания подтвердила, что приступает к реализации проекта. В конце 2021 года комиссия одобрила выделение ему субсидии из федерального бюджета на сумму 500 млн рублей.
В настоящее время завершаются все подготовительные работы для начала строительства объекта. Основной специализацией технопарка будет выпуск БАДов и упаковки для них.
Будущее в парке
— В прошлом году я беседовала с руководителем «Мартики» — он сказал, что готов войти в новый индустриальный парк в Барнауле и построить современный завод. Но нужна площадка — а под их требования подходят не все участки. Как решается эта проблема?
— Нехватка площадок — как готовых зданий, так и свободных участков — это системная проблема в регионе. Ряд средних и даже крупных предприятий застроили все имеющиеся площади и для дальнейшего их развития им нужны участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой.
Что могу сказать? Площадка для новой промышленной зоны в Барнауле определена — территория на пересечении ул. Звездной и Павловского тракта площадью 66 гектаров. Вложения в инженерное обустройство этой площадки мы оцениваем в 300−350 млн рублей (без внутриплощадочных сетей). И сейчас прорабатываем механизмы привлечения на эти цели федеральных средств.
Земля эта зарезервирована и переведена в ведение министерства экономического развития Алтайского края. Ждем изменений в Генплан Барнаула — участки надо перевести в категорию «земли промышленности». По последним данным, это произойдет в феврале 2023 года. Пул предприятий, которые готовы туда входить, есть.
— Существуют ли механизмы поддержки промышленников, покупающих готовые здания?
— На федеральном уровне заработал механизм промышленный ипотеки. Предоставляются льготные займы — до 500 млн рублей из федерального бюджета под 5% годовых на приобретение производственных зданий. Оператором поддержки выступает Минпромторг РФ.
Системные решения
— Некоторые наши промышленники целенаправленно переходят на роботов — рабочих рук не хватает. Однако не все могут себе это позволить, да и не везде можно заменить людей. И ведь мобилизация только обострила эту проблему. С учетом того, что страна находится в демографической яме, возможны ли какие-то решения?
— Еще в сентябре мы с оборонщиками голову ломали, как наполнять их предприятия кадрами. А после того, как началась частичная мобилизация, на оборонные предприятия выстроилась очередь из желающих трудоустроиться. На других предприятиях — обратная ситуация: люди увольняются для того, чтобы перейти на предприятия ОПК. Такая тенденция есть.
Системные решения здесь принимаются, но надо понимать: быстрых результатов мы не получим. Одно из таких решений — участие в пилотном федеральном проекте «Профессионалитет».
— Что он даст предприятиям?
— Первая отрасль, которая вошла в проект — это легкая промышленность. На базе Алтайской академии гостеприимства создан учебный центр для подготовки швей — в сентябре больше 100 выпускников школ уже начали учиться.
Обучаться они будут на современном оборудовании, аналогичном установленному на площадке «БТК групп», и в тесной связке с предприятием. По завершении выпускники смогут устроиться на предприятие «БТК групп».
Второе направление — машиностроение. Инициатором и индустриальным партнером здесь выступил завод «Ротор». Обучение специалистов начнется в 2023 году вместе с машиностроительным колледжем, министерством образования и минпромэнерго края. Думаю, со временем в проекте будет участвовать не только «Ротор», но и другие машиностроители.
Между тем, для решения кадрового вопроса есть еще один механизм: создание исправительных центров УФСИН на территории предприятий.
— В Алтайском крае уже есть такой опыт?
— Есть уже несколько инициатив — занимается этим, например, компания «Союз», которая первой обустроила общежитие на 135 человек, где размещает эту категорию работников.
Осужденные работают как на «Алтайгеомаше», так и на других промпредприятиях края — например, на Барнаульском меланжевом комбинате. Кроме того, по этой схеме давно работает «Нортек», интерес выразили «Сибэнергомаш-БКЗ» и «Барнаултрансмаш».
В целом на предприятиях края уже трудоустроено около 450 осужденных, и в федеральном правительстве поставили задачу увеличить эту цифру в этом году еще на 400 человек.
Задача в том, чтобы осужденные меньше времени проводили в местах заключения, а могли трудиться на предприятиях. Получать там востребованные профессии, а в дальнейшем, возможно, там и оставаться. Роль УФСИна в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать.
Зарплата в промышленности края
(январь-июль 2022 года)
- 35 403 рубля, или +12,2%* - в целом по Алтайскому краю
- 59 261 рубль, или +33,6% - в добыче полезных ископаемых
- 36 851 рублей, или +15% - в обрабатывающих производствах,
В том числе:
- 44 669 рублей, или +23,5% - в производстве электрического оборудования
- 33 842 рубля, или +48,2% - в производстве кожи
- 31 153 рубля, или +30,8% - в производстве одежды
*к январю-июлю 2021 года
Источник: Алтайкрайстат.
Как работает господдержка-2022
- 200 млн рублей составили субсидии, выданные алтайским предприятиям по 53 заявкам, по постановлению № 245.
- 59,5 млн рублей — субсидия на возмещение части затрат на проценты по оборотным кредитам — получены предприятиями, подавшими 27 заявок.
- 9 инвестпроектов получили льготные займы на 278,4 млн рублей из Фонда развития Алтайского края в 2022 году.
- 12 предприятий получили льготные займы из Алтайского краевого лизингового фонда на 146,3 млн рублей.
- 3 предприятия получили гранты на возмещение части затрат на уплату процентов по оборотным кредитам на общую сумму 1,5 млн рублей, заявки еще на 46 млн рублей находятся на рассмотрении.
- 51,5 млн рублей будет направлено предприятиям до конца года на субсидирование затрат по приобретению нового оборудования.